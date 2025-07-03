Неожиданная находка: что бронзовый кошелёк солдата XIV легиона открыл о римской жизни?

Бронзовый наручный кошелёк римского легионера: что нам раскрывает 1800-летний артефакт?

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Необычная археологическая находка в Южной Моравии проливает свет на повседневную жизнь римских солдат на окраине империи. Вблизи чешского поселения Пасохлавки, на холме Градиско, археологи обнаружили уникальный артефакт — бронзовый фрагмент наручного кошелька, принадлежавшего, вероятно, воину Х-го римского легиона. Возраст находки оценивается примерно в 1800 лет, а датируется она временем правления императора Марка Аврелия (161-180 гг. н. э.).

Фото: commons.wikimedia by RömerWelt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ римский легионер, реконструкция

Этот необычный кошелёк представлял собой удобное и функциональное приспособление, предназначенное для хранения монет. Он закреплялся на запястье или предплечье и позволял солдату всегда иметь при себе деньги — особенно важно в условиях боевых походов, частых перемещений и напряжённой логистики. По оценкам экспертов, кошелёк мог вмещать до 50 серебряных динариев — сумму, сопоставимую с месячным жалованием младшего офицера. Такая денежная масса говорит о возможной принадлежности кошелька не рядовому воину, а человеку, имевшему доступ к финансовым ресурсам — возможно, интенданту или младшему трибуну.

Исторически место находки также не случайно. Холм Градиско в своё время служил военной базой для 10-го римского легиона, который участвовал в Маркоманских войнах — серии жестоких конфликтов между Римской империей и племенами Центральной Европы. Легион размещался здесь в течение нескольких лет и использовал лагерь как плацдарм для операций на северных рубежах.

Находка интересна не только как редкий военный аксессуар, но и как первый известный пример римского кошелька на территории современной Чехии. Она подтверждает присутствие римских сил в регионе и даёт нам редкую возможность заглянуть в будни легионеров за пределами италийского ядра империи.

Сегодня артефакт стал частью постоянной экспозиции в Музейном центре Пасохлавок. Посетителям представлен не только сам бронзовый фрагмент, но и 3D-реконструкция кошелька, а также аналогичные серебряные монеты, которые могли бы в нём находиться. Благодаря современным технологиям и бережному подходу реставраторов, фрагмент обрёл новую жизнь и стал ключевым элементом выставки, посвящённой римскому присутствию на территории Моравии.

Находка демонстрирует, как даже небольшие личные предметы способны рассказать о больших исторических процессах, будь то война, экспансия или бытовая сторона жизни империи. Рим не был лишь величественными форумами и дворцами — он жил и дышал через такие вот кошельки на запястьях своих солдат.

Уточнения

Легион X «Гемина» (лат. Legio X Gemina Pia VI Fidelis VI Domitiana Antoniniana, Gordiana, Deciana, Floriana, Cariniana, Maximiniana) — римский легион, сформированный Юлием Цезарем в 58 году до н. э. Просуществовал до начала V века. Символ легиона — бык.



X Охраняющий пролив легион (Легион X «Фретензис»; лат. Legio X Fretensis Antoniniana Pia Fidelis) — римский легион, сформированный Октавианом в 41 или 40 году до н. э. Последние упоминания относятся к 410 году. Символы легиона — бык, боевой корабль, кабан, Нептун, дельфин.

