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Секреты древности: как 4000-летний геном проказы изменит историю медицины

Древняя проказа в Америке: шокирующее открытие для научного мира
3:10
Наука

Недавнее открытие в Чили потрясло научное сообщество: из останков, найденных на территории Южной Америки, удалось извлечь и расшифровать геном бактерии, вызывающей проказу, возраст которого оценивается в 4000 лет. Это открытие может радикально изменить представления о происхождении и распространении одного из самых древних и загадочных заболеваний в истории человечества.

Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем

До этого момента существовала почти непререкаемая научная догма: проказу на американский континент завезли европейские колонизаторы после 1492 года, как и другие инфекции, изменившие облик Нового Света. Однако новая находка доказывает обратное — уникальный штамм лепры присутствовал в Америке задолго до прибытия Колумба.

Группе исследователей из Германии, Аргентины и Чили удалось реконструировать древние геномы Mycobacterium lepromatosis — одного из двух известных видов бактерий, вызывающих проказу. Благодаря современным методам секвенирования древней ДНК, исследователи смогли извлечь генетический материал из костных останков, удивительно хорошо сохранившийся несмотря на возраст. Это позволило провести полное сравнение с современными штаммами болезни.

Анализ показал, что древний патоген, найденный в чилийских скелетах, генетически близок к современным вариантам M. lepromatosis, что свидетельствует о глубокой эволюционной линии, укоренённой на территории Америки. Это ставит под сомнение привычную концепцию единого "евразийского" происхождения болезни. Хотя происхождение самого заболевания до сих пор остаётся неясным, открытие указывает на то, что проказа уже циркулировала среди древних американских популяций, возможно, параллельно с евразийскими формами.

Исторически известно, что доколумбова Америка оставила мало явных свидетельств о болезнях, так как интерпретировать скелетные данные трудно, а письменных источников не существовало. После прибытия европейцев волны новых эпидемий практически стёрли все следы локальных заболеваний. Но теперь, благодаря достижению генетики, появляется шанс восстановить утраченную медицинскую картину прошлого.

Это открытие — не только уникальный пример древней бактериальной ДНК, но и возможность переосмыслить движение патогенов по планете. С каждым новым восстановленным геномом древнего микроба наука получает шанс глубже понять, как инфекционные болезни влияли на формирование человеческих сообществ.

Учёные уверены, что дальнейшие археогенетические исследования помогут открыть забытые эпидемиологические страницы, особенно в малоизученных регионах Америки. Комбинируя данные палеогенетики с археологией, можно будет не только восстановить утраченные эпидемиологические цепочки, но и проследить, как люди выживали и адаптировались к болезням задолго до появления письменной истории.

Уточнения

Ле́пра также прока́за (менее известные названия: болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; elephantiasis graecorum, lepra arabum, lepra orientalis, финикийская болезнь, satyriasis, скорбная болезнь, крымка, крымская болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и другие) — разновидность гранулематоза (хронического инфекционного заболевания), вызываемая микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis; протекает с преимущественными поражениями кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей, яичек, а также кистей и стоп. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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