Зачем разработчики мечтают о Ploopy Knob? Узнайте, как он работает

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Компания Ploopy, специализирующаяся на разработке аппаратного обеспечения с открытым кодом, предлагает инновационные решения в области пользовательских интерфейсов: представила Knob, компактное и функциональное устройство управления.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Внешне Ploopy Knob имеет минималистичный дизайн. Устройство заключено в напечатанный на 3D-принтере корпус, по размеру напоминающий большие часы, и содержит специализированную плату, питающуюся через USB-C. В основе Knob лежит чип RP2040 с прошивкой QMK, позволяющей пользователям легко перенастраивать функции устройства.

Плавное вращение ручки обеспечивается подшипником 6705ZZ, соединяющим верхнюю и нижнюю половины корпуса и занимающим почти всю его ширину, что исключает люфт. В отличие от традиционных решений в Ploopy Knob отсутствует механический энкодер или потенциометр. Вместо этого используется магнитный энкодер AS5600, обеспечивающий высокую точность определения движения. Этот 12-битный поворотный энкодер способен распознавать вращение с точностью до 0,088 градуса, предоставляя 4096 дискретных положений для тонкой настройки.

В соответствии с философией Ploopy, код Knob полностью открыт. На странице GitHub можно найти все необходимые ресурсы: от файлов для 3D-печати корпуса до прошивки RP2040, а также подробные инструкции по сборке и программированию. Такая прозрачность позволяет пользователям модифицировать и создавать собственные варианты устройства, согласно hackaday.

Уточнения

Датчик угла поворота (сокр. ДУП), также энкодер (от англ. encoder — кодирующее устройство) — датчик перемещения, преобразующий угла поворота вращающегося объекта (например, вала) в цифровые или аналоговые сигналы, которые позволяют определить угол его поворота.



