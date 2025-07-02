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Почему девятая планета может быть ближе, чем мы думаем: новый метод поиска

1:39
Наука

С момента открытия Нептуна в 1846 году в Солнечной системе официально числится восемь планет, но существуют предположения о девятой, пока не найденной планете.

Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

Исследователь Амос Чен из Тайваньского национального университета Цинхуа и его команда предложили новый подход к поиску этой планеты: вместо поиска света, они решили искать ее тепловое излучение.

По их мнению, девятая планета может прятаться среди объектов пояса Койпера. Ученые использовали данные японского спутника АКАРИ, который способен регистрировать слабые тепловые сигнатуры планет, не подверженные влиянию атмосферы Земли.

Исследования сосредоточены на участках неба, где девятая планета может находиться. Главной задачей ученых оказалось фильтровать множество звезд и других небесных тел, которые могут затруднять наблюдения. В результате команда обнаружила два возможных кандидата на роль девятой планеты, которые излучают инфракрасное излучение в ожидаемых пределах.

Хотя это не является окончательным доказательством, результаты исследований считаются многообещающими. Следующим шагом станет разработка более мощных телескопов для детального наблюдения этих объектов, чтобы определить, действительно ли они вращаются вокруг Солнца или представляют собой что-то другое.

Если существование девятой планеты будет подтверждено, это откроет новые горизонты в понимании формирования и развития нашей Солнечной системы, согласно hamuesgyemant.

Уточнения

Пояс Ко́йпера (иногда также называемый пояс Э́джворта — Койпера) — область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. от Солнца) до расстояния около 55 а. е. от Солнца. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее последнего.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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