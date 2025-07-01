Океаны нагреваются, ледники тают: что скрывают цифры 0,6 и 1,3 Вт

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных исследователей, возглавляемая профессором Стивеном Шервудом из Сиднейского университета, Бенуа Мейссиньяком из Университета Тулузы и Торстеном Мауриценом из Стокгольмского университета, изучила данные об энергетическом балансе Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Результаты, представленные в журнале The Conversation, вызвали тревогу:

В середине 2000-х годов Земля в среднем поглощала на 0,6 Вт тепла на квадратный метр больше, чем отдавала в космос.

В последние годы эта величина увеличилась примерно до 1,3 Вт на квадратный метр.

"Удвоение этого дисбаланса указывает на то, что тепло накапливается у поверхности Земли вдвое быстрее", — отмечают ученые.

Эта дополнительная энергия является основной причиной глобального потепления, нагревая океаны (вызывая расширение воды и повышение уровня моря), растапливая ледники и ледяные щиты, а также усиливая экстремальные погодные явления, такие как жара, засухи, наводнения и штормы, пишет "Царьград".

Увеличение энергии в климатической системе ведет к большей интенсивности и частоте опасных погодных аномалий.

Повышение температуры океана создает непосредственную угрозу для Гренландии и Антарктиды, повышая риск катастрофического повышения уровня моря.

Основной фактор — деятельность человека. Усиление парникового эффекта, вызванное выбросами углекислого газа (CO₂), метана и других газов, действует как плотное покрывало, удерживая все больше тепла в атмосфере. Снижение отражательной способности Земли (альбедо) из-за таяния льда и изменения облачности также способствует дисбалансу.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

