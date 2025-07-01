Океаны нагреваются, ледники тают: что скрывают цифры 0,6 и 1,3 Вт

Группа международных исследователей, возглавляемая профессором Стивеном Шервудом из Сиднейского университета, Бенуа Мейссиньяком из Университета Тулузы и Торстеном Мауриценом из Стокгольмского университета, изучила данные об энергетическом балансе Земли.
Результаты, представленные в журнале The Conversation, вызвали тревогу:
"Удвоение этого дисбаланса указывает на то, что тепло накапливается у поверхности Земли вдвое быстрее", — отмечают ученые.
Эта дополнительная энергия является основной причиной глобального потепления, нагревая океаны (вызывая расширение воды и повышение уровня моря), растапливая ледники и ледяные щиты, а также усиливая экстремальные погодные явления, такие как жара, засухи, наводнения и штормы, пишет "Царьград".
Увеличение энергии в климатической системе ведет к большей интенсивности и частоте опасных погодных аномалий.
Повышение температуры океана создает непосредственную угрозу для Гренландии и Антарктиды, повышая риск катастрофического повышения уровня моря.
Основной фактор — деятельность человека. Усиление парникового эффекта, вызванное выбросами углекислого газа (CO₂), метана и других газов, действует как плотное покрывало, удерживая все больше тепла в атмосфере. Снижение отражательной способности Земли (альбедо) из-за таяния льда и изменения облачности также способствует дисбалансу.
Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
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