Люди будут спокойно жить на Марсе к 2040 году: вот что говорят учёные

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Европейское космическое агентство (ESA) собирается к 2040 году начать развертывание постоянного присутствия за пределами Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Терраформированный Марс

Автономные поселения хотят обустроить на Луне и Марсе. Так будет идти строительство орбитальных станций.

Чтобы построить жилье в космосе, применят 3D-печать.

Исследователи уже ищут и продумывают варианты обеспечения людей за пределами Земли питанием.

Например, французы уже разрабатывают методику выращивания морского окуня в условиях пониженной гравитации.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

