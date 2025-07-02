Люди будут спокойно жить на Марсе к 2040 году: вот что говорят учёные

Европейское космическое агентство (ESA) собирается к 2040 году начать развертывание постоянного присутствия за пределами Земли.
Автономные поселения хотят обустроить на Луне и Марсе. Так будет идти строительство орбитальных станций.
Чтобы построить жилье в космосе, применят 3D-печать.
Исследователи уже ищут и продумывают варианты обеспечения людей за пределами Земли питанием.
Например, французы уже разрабатывают методику выращивания морского окуня в условиях пониженной гравитации.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.