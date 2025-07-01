Могилу графа Дракулы нашли в неожиданном месте: итальянские учёные удивили фанатов саг про вампиров

Итальянские учёные уверены, что им удалось найти настоящую могилу Влада Цепеша, более известного под именем графа Дракулы.
Оказалось, что он похоронен не поблизости от Бухареста, как считалось ранее, а в самом сердце Неаполя, в церкви Санта-Мария-ла-Нова.
Ученые приводят в качестве аргумента частично расшифрованную надпись на гробнице, якобы сделанную в XVI веке, в которой упоминается "Влад, правитель валахов", который "убежал" и "был убит дважды".
Получается, что граф не погиб в бою, как многие думали, а был взят в плен турками. Позднее его выкупила дочь, которая его и похоронила.
Граф Дра́кула (англ. Count Dracula) — вампир, заглавный персонаж и главный антагонист готического романа Брэма Стокера «Дракула» (1897).
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