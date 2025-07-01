Могилу графа Дракулы нашли в неожиданном месте: итальянские учёные удивили фанатов саг про вампиров

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянские учёные уверены, что им удалось найти настоящую могилу Влада Цепеша, более известного под именем графа Дракулы.

Фото: Openverse by Castles, Capes & Clones, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ граф Дракула

Оказалось, что он похоронен не поблизости от Бухареста, как считалось ранее, а в самом сердце Неаполя, в церкви Санта-Мария-ла-Нова.

Ученые приводят в качестве аргумента частично расшифрованную надпись на гробнице, якобы сделанную в XVI веке, в которой упоминается "Влад, правитель валахов", который "убежал" и "был убит дважды".

Получается, что граф не погиб в бою, как многие думали, а был взят в плен турками. Позднее его выкупила дочь, которая его и похоронила.

Уточнения

Граф Дра́кула (англ. Count Dracula) — вампир, заглавный персонаж и главный антагонист готического романа Брэма Стокера «Дракула» (1897).

