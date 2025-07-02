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Космический вальс: эти две планеты играют в гравитационный теннис уже миллиарды лет

2:36
Наука

Астрономы приблизились к разгадке одного из самых загадочных явлений во Вселенной — двойных горячих юпитеров. Это экзотические пары планет, каждая из которых вращается вокруг своей звезды в двойной системе, причём на экстремально близкой орбите. Их настолько мало, что они почти мифичны, но новое исследование показывает: причина может быть гораздо проще, чем казалось.

горячие юпитеры
Фото: NASA by Leah Hustak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
горячие юпитеры

Горячие юпитеры — это газовые гиганты, подобные Юпитеру, но с орбитой настолько близкой к звезде, что "год" на них длится меньше земных суток.

Встречаются они редко — менее чем у 1% звёзд, а уж "двойные" версии ещё реже. Но почему такие экзопланеты возникают сразу у обеих звёзд в системе?

Гравитационный танец

Группа исследователей провела серию симуляций эволюции двойных звёздных систем, используя данные телескопа Gaia и архив NASA.

Они обратили внимание на механизм под названием миграция фон Цайпеля — Лидова — Козаи (ZLK).

"Механизм ZLK — это своего рода танец. Дополнительная звезда в системе может искажать орбиты планет, заставляя их двигаться внутрь — к звезде-хозяину", — говорит руководительница группы, астроном из Йельского университета Малена Райс.

Этот эффект может происходить зеркально, одновременно с обеими планетами в системе — и именно так, считают учёные, и рождаются двойные горячие юпитеры.

Тайминг решает всё

Условия должны быть идеальными: звёзды в двойной системе не должны находиться слишком близко или слишком далеко друг от друга.

Если расстояние между ними умеренное, вокруг каждой может сформироваться гигантская планета, и при этом они будут достаточно чувствительны к взаимному гравитационному влиянию.

"Наш механизм работает только тогда, когда есть баланс, планеты должны быть и стабильными, и уязвимыми для изменений" — объясняет исследователь Тайгер Лу из Йельского университета.

Что дальше?

Исследователи призывают пересмотреть уже известные системы с одним горячим юпитером. Возможно, там прячется и второй — зеркальный спутник у соседней звезды.

"С правильным кодом и мощными вычислениями мы можем проследить миллиарды лет эволюции. Пусть человек этого не увидит, но Вселенная оставляет подсказки", — добавляет участник команды Юроу Лю.

Горячие юпитеры — по-прежнему загадка, но теперь она стала чуточку менее непостижимой.

Уточнения

Двойная звезда (англ. binary star) — двойная звёздная система из гравитационно связанных звёзд, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс. Примерно половина всех звёзд нашей Галактики принадлежит к двойным системам.

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Большинство известных экзопланет — газовые гиганты и более походят на Юпитер, чем на Землю.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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