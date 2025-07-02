Мозг включили, как лампу: этот метод помог студентам — но может навредить отличникам

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1:56
Наука

Участникам применяли транскраниальную стимуляцию случайным шумом (tRNS) — безопасную и почти незаметную методику. В течение пяти дней они проходили сессии по 150 минут, во время которых решали математические задачи.

Домашнее задание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашнее задание

"Большинство людей даже не чувствуют, идёт ли стимуляция", — поясняет один из авторов работы, нейробиоло Рой Коэн Кадош.

Но результаты не остались незамеченными: стимуляция dlPFC действительно улучшила навыки вычислений, особенно у участников с изначально слабой связью между лобной и теменной долями мозга.

В то время как стимуляция PPC, вопреки гипотезе, не усилила способность к механическому запоминанию.

Индивидуальные различия — ключевой фактор

Учёные отдельно измерили нейронную связь между двумя зонами мозга у всех испытуемых. Те, у кого она была слабой, но кто получал стимуляцию dlPFC, продемонстрировали наибольший прогресс. Участники с сильной связью и так справлялись лучше, независимо от стимуляции.

Но есть нюанс: в более раннем исследовании та же команда выяснила, что студенты с хорошими математическими способностями показывали худшие результаты при применении этой же методики.

"Это как вмешиваться в идеально работающий механизм. Добавляешь шум — и получаешь сбой", — отметил Кадош.

Технология для будущего?

Кадош — сооснователь компании, занимающейся разработкой технологий стимуляции мозга, и он убеждён, что она может быть полезна для студентов, офисных работников и людей с трудностями в обучении, включая СДВГ.

В то же время другие эксперты предупреждают: прежде чем такие устройства поступят в массовое пользование, необходимо провести дополнительные исследования и адаптировать их под анатомические особенности каждого человека.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ)(англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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