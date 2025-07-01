Из атмосферы в стакан: чистая вода поступит прямо из воздуха

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

По данным ООН, междисциплинарная группа ученых из Австралии и Сингапура сделала важный шаг к решению проблемы доступа к питьевой воде для более чем 2,2 миллиардов людей.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вода

Одна из основных задумок группы заключалась в том, как можно использовать 13 миллионов гигалитров воды, находящейся в атмосфере, для обеспечения людей питьевой водой. В исследовании участвовали эксперты из различных стран, включая Австралию, Китай, Японию, Сингапур и Индию.

Ключевым элементом открытия стал оксид графена. Этот материал изучается с 2004 года и обладает уникальными свойствами: он прочен, легок и хорошо проводит электричество. В этом исследовании ученые использовали оксид графена, добавив ионы кальция, что значительно увеличило способность материала адсорбировать воду.

С помощью теоретического и экспериментального моделирования на суперкомпьютере в Канберре ученые выяснили, что комбинация оксида графена и кальция позволяет удерживать значительно больше воды, чем каждый из компонентов по отдельности. Это открытие может привести к созданию лучших систем для извлечения воды из атмосферы, что очень актуально для Австралии и других регионов с нехваткой пресной воды.

Дальнейшие шаги включают создание аэрогеля — легкого материала с высокой адсорбционной способностью, который может удерживать более трех раз своего веса в воде и требует для этого минимального количества энергии. Хотя это предварительное открытие, оно открывает возможности для масштабирования технологии и разработки прототипов, пишет sfpdentalserviceversilia.

Уточнения

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

