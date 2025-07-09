Она почти не умеет плавать, но превращает морское дно в смертельную ловушку

На первый взгляд, этот клубок нитей больше напоминает дрейфующие водоросли. Но стоит подплыть ближе — и становится понятно: перед вами один из самых быстрых хищников на планете. Волосатая рыба-лягушка способна схватить добычу быстрее, чем вы успеете моргнуть.
Волосатая рыба-лягушка — представитель семейства удильщиковых. В отличие от глубоководных родственников, она обитает на мелководных тропических рифах. Рыба мастерски сливается с окружающей средой: её тело покрыто длинными кожистыми выростами, имитирующими водоросли, губки или кораллы.
Эти рыбы способны менять цвет и оттенок в зависимости от фона — от лимонно-жёлтого до почти чёрного. Причём на это им хватает всего нескольких недель. Это пример так называемой бейтсовской мимикрии — когда животное выглядит безобидно, чтобы не привлекать внимание хищников, но при этом обманывает добычу.
Единственное, что выдаёт маскировку — крошечный "поплавок" на голове. Это иллициум — первый спинной луч, превращённый в своеобразную удочку с приманкой на конце.
Морской эколог из Университета Кертина, Маартен Де Брауэр, обнаружил нечто поразительное: на синем свете приманка начинает светиться неоново-оранжевым цветом, в то время как само тело рыбы остаётся практически невидимым.
"Это открытие указывает на совершенно новую функцию биофлуоресценции — помощь в охоте у рыб коралловых рифов", — пишет Маартен.
При дневном свете приманка кажется невзрачной, но стоит включить лампу с синим фильтром — и она вспыхивает ярким светом, точно фонарь в ночи.
Интересно, что по форме и цвету приманка рыбы-лягушки напоминает небольших флуоресцентных червей, которые дрейфуют по морскому дну. Рыба дёргает "удочкой", имитируя поведение живого червя, — совершает плавные дугообразные движения и лёгкие толчки.
На эту "наживку" клюют мелкие рыбки вроде бычков и кардиналов. Они подплывают ближе, не подозревая, что сами становятся добычей.
Как только жертва оказывается в зоне досягаемости, рыба-лягушка раскрывает рот, который становится в 12 раз шире обычного. Происходит резкий всасывающий удар, и бедная рыбка исчезает в пасти за шесть миллисекунд. Это один из самых быстрых захватов среди всех животных на планете.
Секрет — в уникальной биомеханике: эластичные связки накапливают энергию, когда рыба слегка приседает. Затем они резко разжимаются, и голова выстреливает вперёд, создавая мощную волну давления, которая буквально всасывает добычу.
Желудок при этом растягивается, как воздушный шар, позволяя проглотить рыбу почти в два раза длиннее самой рыбы-лягушки.
Волосатые рыбы-лягушки не любят плавать. Вместо этого они перемещаются по морскому дну с помощью грудных и брюшных плавников, напоминающих лапки. Это позволяет им пробираться сквозь рифы и водоросли, не поднимая муть.
По данным FishBase, этот вид встречается в Индо-Тихоокеанском регионе, а также у берегов Бразилии и даже Нью-Джерси. Рыбы живут на глубинах от мелких приливных бассейнов до 220 метров. Молодые особи чаще держатся в зарослях морских трав, где много креветок, а взрослые — на более спокойных глубинах.
Открытие биофлуоресцентной приманки вписывается в общую картину: исследование 180 видов рифовых рыб показало, что свечение встречается чаще всего у тех, кто использует маскировку.
"Биофлуоресценция особенно распространена у рифовых видов с камуфляжной окраской. Это указывает на её значение для охоты или общения", — отмечает ихтиолог из Американского музея естественной истории Джон Спаркс.
Приманка работает как световой сигнал, который виден лишь животным с определёнными зрительными пигментами, настроенными на синий и зелёный спектр. Именно такие цвета преобладают на глубинах коралловых рифов.
Понимание, как работают эти световые сигналы, важно не только для биологов. Например, сейчас экологи тестируют методы наблюдения за редкими видами с помощью синих фонарей. Обычные белые лампы делают животных практически невидимыми, а флуоресценция позволяет легко обнаружить даже самых хорошо замаскированных обитателей рифов — например, морских коньков или игловых рыб.
Хотя эта рыба пока находится в списке МСОП как вид, вызывающий наименьшие опасения, локальные популяции страдают от загрязнения и разрушения среды обитания. Ещё одна угроза — торговля аквариумными рыбами. Волосатых лягушек вылавливают, хотя и не в таких количествах, как более ярких обитателей рифов, вроде рыб-клоунов.
Экологи считают, что защита морских трав и водорослей важна не только для рыбы-лягушки, но и для множества других организмов. Морские парки уже начали ограничивать ночную рыбалку с фонариками, чтобы не мешать флуоресцентной коммуникации животных.
Помочь в изучении и сохранении этих рыб может каждый: достаточно оснастить подводную камеру синим фильтром и делиться своими находками с учёными. Такие фото позволяют отслеживать распространение, сезонные изменения окраски и другие биологические параметры.
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