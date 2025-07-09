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Она почти не умеет плавать, но превращает морское дно в смертельную ловушку

Волосатая рыба-лягушка маскируется под водоросли и меняет цвет
6:04
Наука

На первый взгляд, этот клубок нитей больше напоминает дрейфующие водоросли. Но стоит подплыть ближе — и становится понятно: перед вами один из самых быстрых хищников на планете. Волосатая рыба-лягушка способна схватить добычу быстрее, чем вы успеете моргнуть.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Как выглядит рыба, которая обманывает всех

Волосатая рыба-лягушка — представитель семейства удильщиковых. В отличие от глубоководных родственников, она обитает на мелководных тропических рифах. Рыба мастерски сливается с окружающей средой: её тело покрыто длинными кожистыми выростами, имитирующими водоросли, губки или кораллы.

Эти рыбы способны менять цвет и оттенок в зависимости от фона — от лимонно-жёлтого до почти чёрного. Причём на это им хватает всего нескольких недель. Это пример так называемой бейтсовской мимикрии — когда животное выглядит безобидно, чтобы не привлекать внимание хищников, но при этом обманывает добычу.

Секрет её охоты — светящаяся удочка

Единственное, что выдаёт маскировку — крошечный "поплавок" на голове. Это иллициум — первый спинной луч, превращённый в своеобразную удочку с приманкой на конце.

Морской эколог из Университета Кертина, Маартен Де Брауэр, обнаружил нечто поразительное: на синем свете приманка начинает светиться неоново-оранжевым цветом, в то время как само тело рыбы остаётся практически невидимым.

"Это открытие указывает на совершенно новую функцию биофлуоресценции — помощь в охоте у рыб коралловых рифов", — пишет Маартен.

При дневном свете приманка кажется невзрачной, но стоит включить лампу с синим фильтром — и она вспыхивает ярким светом, точно фонарь в ночи.

Кого имитирует эта приманка

Интересно, что по форме и цвету приманка рыбы-лягушки напоминает небольших флуоресцентных червей, которые дрейфуют по морскому дну. Рыба дёргает "удочкой", имитируя поведение живого червя, — совершает плавные дугообразные движения и лёгкие толчки.

На эту "наживку" клюют мелкие рыбки вроде бычков и кардиналов. Они подплывают ближе, не подозревая, что сами становятся добычей.

Самая быстрая атака в мире

Как только жертва оказывается в зоне досягаемости, рыба-лягушка раскрывает рот, который становится в 12 раз шире обычного. Происходит резкий всасывающий удар, и бедная рыбка исчезает в пасти за шесть миллисекунд. Это один из самых быстрых захватов среди всех животных на планете.

Секрет — в уникальной биомеханике: эластичные связки накапливают энергию, когда рыба слегка приседает. Затем они резко разжимаются, и голова выстреливает вперёд, создавая мощную волну давления, которая буквально всасывает добычу.

Желудок при этом растягивается, как воздушный шар, позволяя проглотить рыбу почти в два раза длиннее самой рыбы-лягушки.

Почему эта рыба почти не плавает

Волосатые рыбы-лягушки не любят плавать. Вместо этого они перемещаются по морскому дну с помощью грудных и брюшных плавников, напоминающих лапки. Это позволяет им пробираться сквозь рифы и водоросли, не поднимая муть.

По данным FishBase, этот вид встречается в Индо-Тихоокеанском регионе, а также у берегов Бразилии и даже Нью-Джерси. Рыбы живут на глубинах от мелких приливных бассейнов до 220 метров. Молодые особи чаще держатся в зарослях морских трав, где много креветок, а взрослые — на более спокойных глубинах.

Секрет их выживания — свет

Открытие биофлуоресцентной приманки вписывается в общую картину: исследование 180 видов рифовых рыб показало, что свечение встречается чаще всего у тех, кто использует маскировку.

"Биофлуоресценция особенно распространена у рифовых видов с камуфляжной окраской. Это указывает на её значение для охоты или общения", — отмечает ихтиолог из Американского музея естественной истории Джон Спаркс.

Приманка работает как световой сигнал, который виден лишь животным с определёнными зрительными пигментами, настроенными на синий и зелёный спектр. Именно такие цвета преобладают на глубинах коралловых рифов.

Биофлуоресценция помогает не только охотиться

Понимание, как работают эти световые сигналы, важно не только для биологов. Например, сейчас экологи тестируют методы наблюдения за редкими видами с помощью синих фонарей. Обычные белые лампы делают животных практически невидимыми, а флуоресценция позволяет легко обнаружить даже самых хорошо замаскированных обитателей рифов — например, морских коньков или игловых рыб.

Волосатая лягушка под угрозой

Хотя эта рыба пока находится в списке МСОП как вид, вызывающий наименьшие опасения, локальные популяции страдают от загрязнения и разрушения среды обитания. Ещё одна угроза — торговля аквариумными рыбами. Волосатых лягушек вылавливают, хотя и не в таких количествах, как более ярких обитателей рифов, вроде рыб-клоунов.

Экологи считают, что защита морских трав и водорослей важна не только для рыбы-лягушки, но и для множества других организмов. Морские парки уже начали ограничивать ночную рыбалку с фонариками, чтобы не мешать флуоресцентной коммуникации животных.

Помочь в изучении и сохранении этих рыб может каждый: достаточно оснастить подводную камеру синим фильтром и делиться своими находками с учёными. Такие фото позволяют отслеживать распространение, сезонные изменения окраски и другие биологические параметры.

Уточнения

Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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