Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Unisimka, специализирующаяся на разработке eSIM-технологий, провела опрос владельцев смартфонов, в ходе которого выяснилось, что пользователей беспокоят проблемы с аккумулятором и недостаточным объемом памяти.

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Самые частые жалобы касаются малого времени работы без подзарядки (22%), ограниченного места для хранения данных (18%) и рисков, связанных с безопасностью личной информации, таких как фишинг и вредоносные программы (9%). Приблизительно 5% респондентов выразили потребность в защите конфиденциальности и заинтересованность в поддержке eSIM, пишет "Царьград".

Результаты исследования показали, что многие пользователи предпочитают просто покупать новые устройства для решения проблем (24%), другие пытаются самостоятельно исправить ситуацию (20%), используя онлайн-руководства, треть обращается за профессиональной помощью (16%), а некоторые спрашивают совета у знакомых (12%). Важно отметить, что почти половина опрошенных не обращает внимания на возникающие проблемы и не предпринимает никаких действий.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

