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Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей

1:10
Наука

Компания Unisimka, специализирующаяся на разработке eSIM-технологий, провела опрос владельцев смартфонов, в ходе которого выяснилось, что пользователей беспокоят проблемы с аккумулятором и недостаточным объемом памяти.

Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом
Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Самые частые жалобы касаются малого времени работы без подзарядки (22%), ограниченного места для хранения данных (18%) и рисков, связанных с безопасностью личной информации, таких как фишинг и вредоносные программы (9%). Приблизительно 5% респондентов выразили потребность в защите конфиденциальности и заинтересованность в поддержке eSIM, пишет "Царьград".

Результаты исследования показали, что многие пользователи предпочитают просто покупать новые устройства для решения проблем (24%), другие пытаются самостоятельно исправить ситуацию (20%), используя онлайн-руководства, треть обращается за профессиональной помощью (16%), а некоторые спрашивают совета у знакомых (12%). Важно отметить, что почти половина опрошенных не обращает внимания на возникающие проблемы и не предпринимает никаких действий.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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