Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей

Компания Unisimka, специализирующаяся на разработке eSIM-технологий, провела опрос владельцев смартфонов, в ходе которого выяснилось, что пользователей беспокоят проблемы с аккумулятором и недостаточным объемом памяти.
Самые частые жалобы касаются малого времени работы без подзарядки (22%), ограниченного места для хранения данных (18%) и рисков, связанных с безопасностью личной информации, таких как фишинг и вредоносные программы (9%). Приблизительно 5% респондентов выразили потребность в защите конфиденциальности и заинтересованность в поддержке eSIM, пишет "Царьград".
Результаты исследования показали, что многие пользователи предпочитают просто покупать новые устройства для решения проблем (24%), другие пытаются самостоятельно исправить ситуацию (20%), используя онлайн-руководства, треть обращается за профессиональной помощью (16%), а некоторые спрашивают совета у знакомых (12%). Важно отметить, что почти половина опрошенных не обращает внимания на возникающие проблемы и не предпринимает никаких действий.
Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.