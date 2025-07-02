Это самое большое сокровище, которое когда-либо прятал океан — и оно сильнее нефти и золота

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что вы нашли клад на дне океана. Нет, это не золото и не драгоценности — это источник чистой энергии, который способен изменить будущее целого континента.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Под волнами Северного моря скрывается сила, которая работает почти бесшумно. Это — зелёный водород, энергетическое сокровище, способное обеспечить Европу устойчивой, экологически чистой энергией.

Северное море — новая энергетическая граница

Северное море обладает уникальным сочетанием факторов: здесь одни из самых сильных и стабильных ветров в мире и мелководные участки, идеально подходящие для установки морских ветровых электростанций.

Эти парки рассчитаны на производство до 300 гигаватт электроэнергии. Именно она станет основой для создания зелёного водорода методом электролиза — процесса расщепления воды на водород и кислород с помощью энергии ветра.

Что такое зелёный водород

Зелёный водород производится без выбросов углекислого газа. Это ключ к будущему без ископаемого топлива: он способен заменить нефть и газ в промышленности, транспорте и даже отоплении.

По прогнозам, Северное море может ежегодно производить до 45 тысяч тонн водорода. Это позволит значительно сократить углеродный след Европы.

Инновации, которые ускоряют революцию

Одно из захватывающих решений — система Windcatcher. Это плавучая стена из множества турбин, которая ловит ветер с разных направлений, увеличивая выработку энергии и снижая затраты.

Такие технологии делают производство водорода не просто возможным, но и экономически оправданным.

Барьеры на пути к зелёному будущему

Однако путь к водородной революции не так прост. Высокая стоимость, бюрократические сложности и отсутствие единых правил внутри Евросоюза тормозят развитие.

Каждая страна движется своим темпом, а для успеха требуется скоординированное действие — единые стандарты, масштабные инвестиции и активные научные исследования.

Северное море снова кормит Европу — но уже не нефтью

Когда-то Северное море питало Европу нефтью и газом. Сегодня оно стоит на пороге новой эпохи — устойчивого развития и энергетической независимости.

Если объединить усилия, эта зелёная трансформация обеспечит Европу чистой энергией, новыми рабочими местами и технологическим лидерством на десятилетия вперёд.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

