Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двухлетняя дочь Орловой не разговаривает: подписчики бьют тревогу, а певица отвечает с иронией
Если запретят — перееду: легендарный певец Пупо поставил условие для переезда в Россию
Новый владелец тянет с учётом: какие риски несёт продавец после продажи машины
Как из фильмов про любовь и шпионов: платье-халтер — фаворит лета
Открытое окно — не спасение: как жара превращает дом в ловушку для кошки
Силовая тренировка для женщин — враг или союзник
Сломается, завянет и не даст плодов — если забыть про это, когда перец достигает полуметра
Три симптома, которые кажутся безобидными, но указывают на глубокий стресс
Без глютена и без чувства вины: испеките маффины из овсянки и йогурта — мягкие, сытные, домашние

Это самое большое сокровище, которое когда-либо прятал океан — и оно сильнее нефти и золота

2:40
Наука

Представьте, что вы нашли клад на дне океана. Нет, это не золото и не драгоценности — это источник чистой энергии, который способен изменить будущее целого континента.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Под волнами Северного моря скрывается сила, которая работает почти бесшумно. Это — зелёный водород, энергетическое сокровище, способное обеспечить Европу устойчивой, экологически чистой энергией.

Северное море — новая энергетическая граница

Северное море обладает уникальным сочетанием факторов: здесь одни из самых сильных и стабильных ветров в мире и мелководные участки, идеально подходящие для установки морских ветровых электростанций.

Эти парки рассчитаны на производство до 300 гигаватт электроэнергии. Именно она станет основой для создания зелёного водорода методом электролиза — процесса расщепления воды на водород и кислород с помощью энергии ветра.

Что такое зелёный водород

Зелёный водород производится без выбросов углекислого газа. Это ключ к будущему без ископаемого топлива: он способен заменить нефть и газ в промышленности, транспорте и даже отоплении.

По прогнозам, Северное море может ежегодно производить до 45 тысяч тонн водорода. Это позволит значительно сократить углеродный след Европы.

Инновации, которые ускоряют революцию

Одно из захватывающих решений — система Windcatcher. Это плавучая стена из множества турбин, которая ловит ветер с разных направлений, увеличивая выработку энергии и снижая затраты.

Такие технологии делают производство водорода не просто возможным, но и экономически оправданным.

Барьеры на пути к зелёному будущему

Однако путь к водородной революции не так прост. Высокая стоимость, бюрократические сложности и отсутствие единых правил внутри Евросоюза тормозят развитие.

Каждая страна движется своим темпом, а для успеха требуется скоординированное действие — единые стандарты, масштабные инвестиции и активные научные исследования.

Северное море снова кормит Европу — но уже не нефтью

Когда-то Северное море питало Европу нефтью и газом. Сегодня оно стоит на пороге новой эпохи — устойчивого развития и энергетической независимости.

Если объединить усилия, эта зелёная трансформация обеспечит Европу чистой энергией, новыми рабочими местами и технологическим лидерством на десятилетия вперёд.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Двухлетняя дочь Орловой не разговаривает: подписчики бьют тревогу, а певица отвечает с иронией
Если запретят — перееду: легендарный певец Пупо поставил условие для переезда в Россию
Новый владелец тянет с учётом: какие риски несёт продавец после продажи машины
Это самое большое сокровище, которое когда-либо прятал океан — и оно сильнее нефти и золота
Как из фильмов про любовь и шпионов: платье-халтер — фаворит лета
Открытое окно — не спасение: как жара превращает дом в ловушку для кошки
Силовая тренировка для женщин — враг или союзник
Сломается, завянет и не даст плодов — если забыть про это, когда перец достигает полуметра
Три симптома, которые кажутся безобидными, но указывают на глубокий стресс
Без глютена и без чувства вины: испеките маффины из овсянки и йогурта — мягкие, сытные, домашние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.