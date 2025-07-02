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Капсула времени возрастом 100 миллионов лет раскрыла, кто на самом деле правил морями при динозаврах

2:34
Наука

Один неприметный кусок породы у берегов Японии оказался настоящей капсулой времени, которая заставляет переписать историю морей эпохи динозавров. Учёные обнаружили внутри этой скалы останки древних кальмаров, включая виды, о существовании которых никто раньше не подозревал.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Уникальная находка в японских водах

Исследование возглавил палеонтолог из Университета Хоккайдо Наоки Судзуки. Его команда применила революционную методику — вместо того чтобы раскалывать породу традиционными способами, они стачивали её слой за слоем, фиксируя каждый этап с помощью высокоточного цифрового сканирования. Это позволило создать полное трёхмерное изображение внутреннего содержания камня, возраст которого составляет более 100 миллионов лет — он относится к позднему меловому периоду.

Более тысячи окаменелостей

Результаты превзошли все ожидания. Внутри были найдены более тысячи хитиновых клювов кальмаров — их прочных роговых частей, которые редко сохраняются. Среди них 263 образца принадлежат как минимум 40 ранее неизвестным науке видам.

Такое разнообразие доказывает, что кальмары играли ключевую роль в экосистемах мезозойских морей, конкурируя по численности и размерам с аммонитами — господствующими моллюсками тех времён.

Гиганты древних океанов

До сих пор считалось, что кальмары начали массово развиваться после вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Однако это открытие сдвигает начало их расцвета на 34 миллиона лет раньше.

"Это означает, что эволюционная радиация кальмаров началась задолго до падения астероида, уничтожившего динозавров", — отмечает Наоки Судзуки.

Более того, обе современные группы кальмаров — прибрежные (Myopsida) и обитающие в открытом океане (Oegopsida) — уже существовали 100 миллионов лет назад.

Переписывая историю морских хищников

Древние кальмары были не просто свидетелями катастроф, уничтоживших динозавров, они сами были одними из главных хищников своих океанов. Разнообразие форм и размеров, зафиксированное в этой находке, делает их прямыми предшественниками современных морских охотников.

Учёные уверены: это открытие — лишь начало масштабного пересмотра истории эволюции океанических экосистем.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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