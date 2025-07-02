Из ледяного ада всплыл чёрный айсберг: Земля открыла портал в прошлое — и люди к этому не готовы

3:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Мир стремительно теряет свои ледяные запасы. Вместе с этим из вековых глубин всплывают настоящие загадки, которые столетиями были скрыты подо льдом. Но то, что недавно заметил у берегов Канады опытный моряк, больше похоже на кадр из фантастического фильма.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Льды на берегу

Нечто странное в холодных водах

Халлур Антониуссен, который больше 50 лет ходит в море на траулере Saputi, подумал, что его уже ничем не удивить. Но однажды утром, забравшись на вершину судового крана, он увидел нечто по-настоящему аномальное — гигантский черный айсберг.

"Я видел, как айсберги катятся по берегу вместе с камнями. Но этот был другим. Он не просто черный — он весь в прожилках, угловатый, почти правильной ромбовидной формы", — рассказал эксперт Radio-Canada.

По оценке моряка, айсберг по размеру втрое больше стандартного бунгало. Он поспешил за телефоном, сделал несколько снимков и опубликовал их в Facebook. Фото мгновенно стало вирусным: пользователи гадают — что это, шутка природы, след древней катастрофы или нечто большее?

Почему лед может быть черным

Белый или голубоватый айсберг — привычное зрелище. Но черный? С научной точки зрения это вполне возможно.

Лев Тарасов, специалист по ледниковым системам, считает, что темный цвет мог появиться из-за вулканического пепла, застывшего внутри льда. Похожие явления встречаются в Исландии, где вулканы прячутся под ледниками. Есть и другая версия: загрязнение древним метеоритом, упавшим на территорию Гренландии тысячи лет назад.

Такие частицы могли оставаться запечатанными во льду десятки или даже сотни тысяч лет, пока современное потепление не высвободило их из плена.

Перевернутый мир под водой

Есть и ещё одна гипотеза. По словам Тарасова, черный айсберг может быть перевернутым. Обычно 90% айсберга скрыто под водой. Со временем плавучие массы льда переворачиваются, обнажая нижние слои, насыщенные пылью, песком, камнями и прочим материалом, собранным в пути с материка.

Ледяные архивы Земли

Для ученых такой айсберг — не просто зрелище, а настоящий временной портал. Профессор Тарасов уверен, что в его недрах можно найти следы древних вулканов, атмосферных катастроф или даже метеоритных ударов. Всё это поможет лучше понять историю климата Земли.

Осколки древнего мира

Плавящиеся льды — это не только тревожный сигнал для планеты, но и шанс заглянуть в прошлое. В них могут скрываться бактерии, замороженные животные или следы катастроф, произошедших десятки тысяч лет назад.

И чёрный айсберг с берегов Лабрадора — ещё одно доказательство того, что Земля до сих пор не спешит раскрывать все свои тайны.

Уточнения

А́йсберг — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

