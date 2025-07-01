Горы под океаном, рыбы-призраки и исчезнувшие камеры — что скрывает Бездна Челленджера

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

11 километров вниз — и вы в другой вселенной. Без света. Под чудовищным давлением. Там, где не должно быть жизни… но она есть.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Марианская впадина — самый глубокий подводный желоб на планете. Глубина — до 10 994 метров. В самом низу — "Бездна Челленджера". Давление здесь — 1086 бар. Это в тысячу раз выше, чем на поверхности.

Первое погружение — в 1960 году, батискаф "Триест". С тех пор — десятки спусков: японцы, американцы, россияне, даже Джеймс Кэмерон снял фильм с глубины. Но чем больше людей спускается — тем больше странностей.

Что там внизу

На дне эхолоты обнаружили подводные горы до 2,5 км высотой. Но больше удивляют не рельефы, а жизнь:

Ксенофиофоры — одноклеточные, до 10 см. Живут в иле, накапливают в себе свинец, ртуть, уран. Как и зачем?

Амфиподы — миниатюрные бокоплавы. Удивительно живучи.

Микроорганизмы — десятки видов, найденных в донном иле. Их клетки каким-то образом выдерживают давление 110 МПа.

Но есть и странности…

Во время погружения "Триеста" экипаж услышал звук… будто кто-то пилил металл корпуса. Камеры фиксировали непонятные тени, а позже оказалось: часть обшивки повреждена, тросы — как будто надпилены.

Байка? Возможно. Но и снимков с последних погружений почти нет. Хотя камеры были.

И самое любопытное — никто не рассказывает, что именно увидели внизу. Только пересказы, намёки и обрывки.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская впа́дина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле.

