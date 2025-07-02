В горах началась новая эра: беспилотник, который меняет всё

Мороз, снег, пронизывающий ветер — всё это уже не преграда для новейшего дрона, испытания которого проходят на военном полигоне в горах. Машина, способная подниматься туда, где не справляются даже вертолёты, может доставлять грузы с точностью до метра. Это может кардинально изменить не только военные, но и спасательные операции в высокогорье.
Разработанный специально для экстремальных условий, дрон под кодовым названием "Alpinus" рассчитан на работу в суровом климате и на больших высотах. Он способен поднимать до 40 кг груза и лететь на значительное расстояние без вмешательства оператора.
Благодаря своим характеристикам, дрон может попасть туда, где технике на колёсах и даже вертолётам нечего делать — особенно зимой или в условиях сильной метели.
"Alpinus" оборудован продвинутыми навигационными системами и усиленной термоизоляцией. Его рабочий диапазон — до -30 °C, и даже в таких условиях он сохраняет стабильность полёта. Это не просто "беспилотник", а высокотехнологичный помощник в условиях, где каждая ошибка может стоить жизни.
Опытный пилот-испытатель Жан Моро поделился личной историей:
"Я помню одно испытание — снег валил стеной, видимость почти нулевая. Но "Alpinus” точно сбросил груз туда, где мы и планировали. Это было впечатляюще".
Моро, отдавший армии Франции 20 лет, подчеркивает, что дрон способен сыграть ключевую роль в спасательных операциях. При сходе лавин, авариях или непогоде каждая минута на вес золота — и именно "Alpinus" может сэкономить эти драгоценные минуты.
Проект уже готов к следующему этапу:
Эти шаги откроют дорогу новым возможностям: от снабжения отдалённых постов до научных экспедиций в труднодоступные регионы.
Применение "Alpinus" даст военным заметное преимущество в горах. Возможность доставлять грузы с высокой точностью и без риска для людей делает дрон не просто полезной техникой, а настоящим стратегическим активом.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.
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