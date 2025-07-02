Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Этот кот не породистый, но соседи завидуют — что в нём оказалось особенного
Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге
Рекордные сокращения: немецкие компании массово увольняют сотрудников
Кор стабилизируется за минуты: странное движение с неожиданно большим эффектом
Тушь, вода и немного магии: утренний ритуал, который никто не должен знать

Искусственный интеллект отключает естественный: эксперимент с неожиданным итогом

2:35
Наука

Пользоваться ChatGPT удобно: он помогает быстрее оформить мысли, предложить структуру и даже завершить текст. Но стоит ли такой комфорт своей цены?

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

Недавнее исследование MIT Media Lab, опубликованное на arXiv, показало: активное использование ИИ при написании текстов может снижать активность мозга до 55%. Причём не только во время сессии — последствия сохраняются и позже.

Как проходил эксперимент

54 участника (в возрасте от 18 до 39 лет) разделили на три группы: одна писала тексты с помощью ChatGPT, вторая — используя Google, третья — вообще без цифровой поддержки. На каждом этапе фиксировалась мозговая активность с помощью 32-канального ЭЭГ. Задание — написать эссе за 20 минут. Итог оценивался преподавателями и AI.

Результаты впечатляют:

  • У группы с ChatGPT наблюдалось снижение нейронной активности в диапазоне альфа, тета и бета до 55%.
  • Пользователи Google — снижение до 48%.

Те, кто писал без ИИ, сохранили высокий уровень активности и памяти.

Потерянная память и чужие мысли

83% участников, писавших с ChatGPT, не могли воспроизвести даже основные мысли из своих текстов. Многие говорили:

"Как будто это не моё, я это не писал".

Ведущая исследования Наталия Космина называет это явление "когнитивным долгом”: ИИ снижает нагрузку на мозг, но вредит глубокому мышлению. Возникает и "эффект костыля" — когда мозг отвыкает самостоятельно учиться, анализировать и помнить.

Хуже всего то, что даже после возвращения к самостоятельному письму уровень активности у "привыкших к ИИ" остаётся низким. А вот те, кто впервые использовал ChatGPT в финальной сессии, показали резкий рост активности — значит, при осознанном подходе ИИ может быть полезным.

Как использовать ИИ с умом

  • Сначала думай — потом спрашивай. Генерируй идеи сам.
  • Используй ИИ не как автора, а как редактора.
  • Комбинируй цифровые и когнитивные подходы.
  • Учись использовать ИИ грамотно — лучше с молодости.

"ИИ должен быть трамплином, а не костылём. Если подключать его слишком рано, он начнёт думать за нас”, — предостерегает нейробиолог Елена Егер.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Невинный настой оказался зельем: пейте понемногу — и забудете про отёки, спазмы и бессонные ночи
Здоровье
Невинный настой оказался зельем: пейте понемногу — и забудете про отёки, спазмы и бессонные ночи Аудио 
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
Недвижимость
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Апостол Иуда: как он стал братом Господа и предсказал современные лжеучения
Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора
Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей
Пижама, босые ноги и полотенца: чем гости доводят отели до белого каления
Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus
Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом
Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте
Эксперт по маркетингу: как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу
Слишком горячо для обычного масла: это нужно турбированному двигателю
Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.