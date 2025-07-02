Искусственный интеллект отключает естественный: эксперимент с неожиданным итогом

Пользоваться ChatGPT удобно: он помогает быстрее оформить мысли, предложить структуру и даже завершить текст. Но стоит ли такой комфорт своей цены?
Недавнее исследование MIT Media Lab, опубликованное на arXiv, показало: активное использование ИИ при написании текстов может снижать активность мозга до 55%. Причём не только во время сессии — последствия сохраняются и позже.
54 участника (в возрасте от 18 до 39 лет) разделили на три группы: одна писала тексты с помощью ChatGPT, вторая — используя Google, третья — вообще без цифровой поддержки. На каждом этапе фиксировалась мозговая активность с помощью 32-канального ЭЭГ. Задание — написать эссе за 20 минут. Итог оценивался преподавателями и AI.
Результаты впечатляют:
Те, кто писал без ИИ, сохранили высокий уровень активности и памяти.
83% участников, писавших с ChatGPT, не могли воспроизвести даже основные мысли из своих текстов. Многие говорили:
"Как будто это не моё, я это не писал".
Ведущая исследования Наталия Космина называет это явление "когнитивным долгом”: ИИ снижает нагрузку на мозг, но вредит глубокому мышлению. Возникает и "эффект костыля" — когда мозг отвыкает самостоятельно учиться, анализировать и помнить.
Хуже всего то, что даже после возвращения к самостоятельному письму уровень активности у "привыкших к ИИ" остаётся низким. А вот те, кто впервые использовал ChatGPT в финальной сессии, показали резкий рост активности — значит, при осознанном подходе ИИ может быть полезным.
"ИИ должен быть трамплином, а не костылём. Если подключать его слишком рано, он начнёт думать за нас”, — предостерегает нейробиолог Елена Егер.
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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