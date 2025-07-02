Как фотоны научились игнорировать время — шокирующее исследование

Представьте: частица света появляется после того, как уже прошла сквозь материю. Абсурд? А вот и нет — учёные допускают, что такое может быть в квантовом мире.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

И это не сюжет фантастического фильма. Речь идёт о феномене, который действительно регистрируется — отрицательное время. Исследование, проведённое в Университете Торонто, показывает: фотон способен "находиться" в веществе… до того, как в него вошёл. Звучит как парадокс, но на уровне квантовой физики это может иметь физический смысл.

Что такое отрицательное время

Важно сразу уточнить: это не "путешествие в прошлое". Отрицательное время — это особый случай задержки сигнала, когда измерения показывают значение меньше нуля. Да, минус.

Простой пример. Свет проходит сквозь облако атомов. В классическом понимании — ему нужно на это время. Но иногда расчёты показывают: время оказывается отрицательным. Это значит, что фотон "выходит" раньше, чем "вошёл". Как такое возможно?

Свет, фотоны и странности квантового мира

Суть квантового эффекта в следующем: при столкновении с атомами фотон передаёт им свою энергию — возбуждает их. Через некоторое время энергия возвращается, и фотон "успокаивается". Именно этот "временной зазор" можно измерить.

В рамках эксперимента канадские учёные обнаружили: некоторые атомы остаются в возбуждённом состоянии на минус 10 секунд. Подчёркивается — это не реальное время, а индикативное, возникающее при квантовых вычислениях. Однако факт остаётся — время ведёт себя нелинейно.

Почему это важно

Как указано в исследовании:

"Результаты указывают на то, что отрицательные значения временной задержки могут обладать реальным физическим смыслом”.

Это значит: классическая причинно-следственная логика может быть нарушена в квантовом масштабе. Мир, каким мы его знаем, может быть всего лишь ограниченной моделью — и есть реальности, где причина следует за следствием.

Уточнения

Фото́н (от др.-греч. φῶς, фос — свет) — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия.

