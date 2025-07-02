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Космический телескоп обнаружил то, что переворачивает астрономию

2:02
Наука

Может ли Вселенная быть более зрелой, чем мы думали? Последние наблюдения телескопа James Webb (JWST) ошеломили даже опытных астрономов: на краю наблюдаемого космоса обнаружены группы древнейших галактик, сформировавшиеся всего через миллиард лет после Большого взрыва.

Космос
Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository
Космос

Исследователи использовали данные программы COSMOS-Web — самого масштабного обзора, выполненного с помощью JWST. Этот космический телескоп способен улавливать свет, путешествующий к нам более 12 миллиардов лет, словно машина времени, заглядывая в ранние этапы формирования структуры космоса.

Как нашли эти галактики

Ключом к открытию стал особый алгоритм AMICO, способный "выцеплять" даже самые слабые и далёкие скопления галактик. Он позволил выявить 1678 групп, из которых более 670 подтверждены с высокой надёжностью — 90%. Дополнительно 850 скоплений подтвердили при помощи спектроскопии.

"Мы можем показать, что вскоре после Большого взрыва начали формироваться структуры, сопоставимые с современными группами галактик", — говорит профессор Маттео Матури из Хайдельбергского университета.

Что это меняет

Обнаруженные группы относятся к эпохе, когда Вселенной было менее трёх миллиардов лет. Это переворачивает представления о темпах космической эволюции. Возможно, первые крупные структуры возникли гораздо раньше, чем предполагалось.

Что дальше

Каталог обнаруженных объектов стал самым глубоким в истории исследований и станет основой для будущих моделей эволюции Вселенной. Учёные уже планируют изучить состав, массу и другие свойства этих загадочных структур.

JWST открывает перед человечеством не просто новые горизонты, а новую эру космологии. Всё, что мы знали о рождении Вселенной, может быть лишь вершиной айсберга.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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