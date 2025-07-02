Как 'эффект кипящей лягушки' влияет на наше восприятие изменения климата

Глобальное потепление в тени: как эмоции могут спасти планету

3:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Несмотря на рост частоты и разрушительности климатических катастроф, изменение климата продолжает занимать низкие позиции в общественной и политической повестке. Почему это происходит — и как это изменить? Ответ стоит искать не только в политике и экономике, но и в особенностях человеческого восприятия.

Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лягушка

Учёные, экологи и активисты надеялись, что очевидные последствия глобального потепления — лесные пожары, засухи, ураганы, таяние ледников — станут толчком к действию. Однако реальность говорит об обратном: для большинства избирателей климат остаётся второстепенным вопросом, уступая место экономике, безопасности, здравоохранению.

Обычно ответственность за это возлагается на "структурные барьеры": лоббистов, краткосрочные интересы политиков, недостаток инвестиций. Но психологические исследования показывают, что мозг человека сам по себе не запрограммирован на реакцию на медленные угрозы. Мы отлично реагируем на внезапные угрозы — но не на постепенные, такие как изменение климата.

Простой пример: эффект "кипящей лягушки", когда организм не замечает постепенного повышения температуры, пока не становится слишком поздно. Аналогичным образом, многие люди не связывают ухудшение погоды с климатическим кризисом — пока это не затрагивает их лично.

Так произошло, например, в Принстоне (США), где озеро Карнеги перестало регулярно замерзать зимой, лишив местных жителей давней традиции — катания на коньках. Именно утрата привычного ритуала сделала изменение климата ощутимым и личным. Исследователи отмечают: когда перемены касаются традиций и памяти, они становятся эмоционально значимыми.

Интересные данные дали и эксперименты с бинарным представлением климатических данных. Люди гораздо острее реагируют на сообщения типа "озеро замёрзло" или "не замёрзло", чем на графики температуры или модели CO₂. Простое визуальное сопоставление "раньше" и "теперь" оказывает куда более сильное впечатление, чем абстрактные показатели.

Таким образом, изменение климата — это не только физический, но и психологический кризис. И чтобы сделать его видимым, нужно не просто транслировать научные данные, а выстраивать коммуникацию, понятную, конкретную и эмоциональную.

Что могут сделать журналисты, политики и преподаватели?

Выделяйте конкретные потери, с которыми сталкиваются люди — будь то любимая традиция, знакомый пейзаж или привычный сезон.

Используйте контрастные визуальные примеры, показывающие изменения напрямую: "вчера — сегодня", "было — стало".

Превратите климатическую повестку в личную историю, а не в абстрактный кризис "где-то там".

Только так климат может вновь стать приоритетом. Нам необходимо не только спасти планету, но и переосмыслить, как мы говорим об этом спасении.

Уточнения

Принстон (англ. Princeton) — город в округе Мерсер штата Нью-Джерси, США. Муниципалитет был создан 1 января 2013 года путём объединения боро Принстон и тауншипа Принстон.

