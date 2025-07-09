Планета, где никто не мог выжить: что случилось с Землёй в эпоху огня и катастроф — разгадка найдена

В Канаде нашли камни, сформировавшиеся 4,16 миллиарда лет назад

4:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе мир, где не было ни океанов, ни растений, ни самой жизни. Именно таким была Земля в свои первые сотни миллионов лет. И теперь ученые нашли редкие свидетели этого древнего ада — камни, возраст которых поражает воображение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Тайна рождения планеты

В отдалённом районе Канады, недалеко от деревни Инукджуак (Нунавик), исследовательская группа под руководством Джонатана О'Нила из Университета Оттавы обнаружила породы, которым более 4 миллиардов лет.

"Зеленокаменный пояс Нуввуагиттук может быть единственным известным остатком гадейской коры, хотя его возраст до сих пор обсуждается и варьируется от 3,75 до 4,3 миллиарда лет", — отмечают исследователи.

Это открытие позволяет заглянуть в хадейский эон — эпоху, когда Земля только начинала формироваться.

Что такое хадейский эон

Это был настоящий ад на Земле. Планета представляла собой расплавленный каменный шар, непрерывно подвергающийся бомбардировкам космическим мусором. Тогда, около 4,6 миллиарда лет назад, Солнечная система лишь начинала складываться.

Поверхность планеты была покрыта лавовыми океанами, атмосферу заменяли ядовитые газы и пар, а вулканы извергались повсеместно. Именно в этот период, по одной из гипотез, произошло столкновение, после которого появилась Луна.

Тем не менее, к концу хадея, примерно 4 миллиарда лет назад, Земля начала остывать. Сформировалась твердая кора, а пары воды постепенно превратились в первые океаны.

Как нашли древние породы

Ещё в 2017 году Соле — член исследовательской команды — собрал образцы пород в районе Инукджуака. Они сразу вызвали интерес своим необычным составом.

Долгое время возраст этих пород вызывал споры. Одни считали, что им 4,3 миллиарда лет, другие сомневались. Но международная группа исследователей поставила точку в этом споре.

"Наши предыдущие исследования предполагали возраст 4,3 миллиарда лет, но единого мнения тогда не было", — пояснил О'Нил.

Камни, старше времени

Ключ к разгадке оказался в интрузивных породах, которые прорезают древние вулканические слои. Их возраст удалось точно установить — 4,16 миллиарда лет. А это значит, что вулканические породы, которые они пересекают, ещё древнее.

"Это делает пояс Нуввуагиттук единственным местом на планете, где сохранились породы, сформировавшиеся в первые 500 миллионов лет существования Земли", — добавил О'Нил.

Как определяют возраст Земли

Для датировки использовали метод радиометрического анализа. Исследователи работали с изотопами самария и неодима. Эти элементы служат своеобразными часовыми механизмами: самарий постепенно превращается в неодим с известной скоростью.

Сравнив количество самария и неодима в образцах, учёные точно определили момент, когда камни затвердели.

Чтобы повысить точность, применили сразу две независимые изотопные системы — и обе показали один результат: возраст пород 4,16 миллиарда лет.

Почему это важно

Эти древние камни — не просто геологический артефакт. Они дают редкую возможность понять, как формировалась наша планета и её континенты.

"Понимание этих пород возвращает нас к самому истоку нашей планеты. Это позволяет нам лучше понять, как образовались первые континенты, и реконструировать среду, из которой могла возникнуть жизнь", — подчёркивает О'Нил.

Открытие, сделанное в дикой северной Канаде, помогает соединить воедино цепочку событий от бесплодного мира, покрытого лавой, до планеты, полной жизни, лесов, океанов и людей.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

