Секреты менталитета: как два типа мышления могут изменить вашу жизнь

Как менталитет влияет на успех: откройте секреты мышления

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Менталитет — это не просто набор убеждений, а ключ к тому, как мы воспринимаем мир, реагируем на трудности и движемся вперёд. И, что важно, его можно развивать.

Фото: Openverse by Creative Ignition, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Раздумья

Понятие менталитета стало популярным благодаря работам Кэрол Двек — профессора психологии из Стэнфордского университета. Она предложила различать два базовых типа мышления: фиксированное мышление и установку на рост.

Люди с фиксированным мышлением считают, что их интеллект, таланты и способности заданы изначально и не подлежат существенным изменениям. Такой подход часто приводит к избеганию сложных задач, страху ошибок и снижению мотивации. В противовес этому установка на рост предполагает, что интеллект и способности можно развивать через усилия, обучение и опыт. Люди с таким подходом чаще демонстрируют настойчивость, готовы принимать вызовы и воспринимают неудачи как возможность для роста.

Исследования показывают, что мышление податливо. Благодаря пластичности мозга и активному обучению человек способен изменить свои убеждения о себе и своих возможностях. Особенно хорошо это работает в поддерживающей среде, где ошибки не порицаются, а воспринимаются как часть пути.

Кроме установки на рост, психологи исследуют и другие установки, которые влияют на поведение. Например, профессор Йельского университета Алия Крам изучила восприятие стресса. Она доказала, что люди, считающие стресс полезным, демонстрируют более высокую стрессоустойчивость, лучшее психическое здоровье и большую продуктивность. Такое мышление называют "установкой на борьбу со стрессом".

Интересно, что сочетание установки на рост и положительного восприятия стресса образует так называемое синергетическое мышление. В образовательных учреждениях обучение этому подходу улучшает не только академические результаты учащихся, но и их психологическое благополучие. Это подтверждает: наш менталитет — не данность, а динамическая структура, которую можно развивать и формировать.

Однако важно понимать: установка на рост — это не магия. Она не означает безусловного поощрения или игнорирования ошибок. Истинное развитие требует высокой планки, честной обратной связи и систематической поддержки. Только тогда позитивное мышление действительно становится инструментом, а не иллюзией.

Менталитет можно изменить. Это требует времени, усилий и желания. Но результат стоит того: вы приобретаете способность не только адаптироваться, но и расцветать в самых разных условиях.

Уточнения

Менталите́т мента́льность (от лат. — ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — общие «психические свойства», общность «психического склада» какой-либо группы, мироощущение, мировосприятие, которые определяются этническими и национальными обычаями, образом жизни, мышлением, нравственностью, целостная совокупность восприятия, верований, духовных навыков, формирующая картину мира и скрепляющая единство сообщества или культурной традиции.

