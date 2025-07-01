Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему июль — идеальный месяц для посадки: раскрываем все секреты
С 1 сентября водить будет нельзя по новым причинам: обновлён перечень медпротивопоказаний
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Этот дым спасает жизни: неожиданный поворот в борьбе с лесными пожарами
Италия прячет сокровище в Тирренском море — и это не Капри
Мурманский гигант: рост добычи газа на Арктик СПГ 2 поражает мир
Пробежка в дождь: вот как защитить дыхание в холод и сохранить эффективность бега
Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром
Пять ошибок при умывании, которые портят кожу каждый день

Авиакомпании не пускают этот шведский деликатес на борт? Эксперты назвали самую вонючую еду

1:01
Наука

Сюрстрёмминг, часто называемый самой зловонной едой на планете, является традиционным блюдом северной Швеции, возникшим в 16 веке.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Он состоит из мелкой балтийской сельди, выдержанной в солевом растворе и оставленной для ферментации до консервирования.

В сельди содержится множество бактерий, способных выживать в соленой среде и предотвращать разложение рыбы.

Эксперты утверждают, что сюрстрёмминг пахнет еще хуже, чем исландский деликатес из ферментированной акулы "хакарл" или азиатский фрукт дуриан, чей запах сравнивают с ношеными носками.

В результате, ряд авиакомпаний, включая Air France, British Airways, Finnair и KLM, запретили перевозку этого шведского деликатеса.

Для приготовления сюрстрёмминга весной вылавливают мелкую балтийскую сельдь, солят и оставляют для "брожения", а затем помещают в жестяную банку, пишет dailymail.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу
Садоводство, цветоводство
Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу Аудио 
Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов
Авто
Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду
Авиакомпании не пускают этот шведский деликатес на борт? Эксперты назвали самую вонючую еду
Иранская компания может стать акционером Астраханского порта — каков план
С виду надёжные, на деле — провальные: 7 автомобилей с критичным падением цен
Штукатурка вместо картины: как сделать стену главным украшением гостиной
Фитнес-мифы разбиты: четыре зоны тела, где спорт бессилен — только пластика спасет ситуацию
Медленное усвоение фруктозы в мёде — плюсы и возможные минусы для организма
Как Голливуд изменил свои правила для актрис: Скарлетт Йоханссон раскрыла главный секрет эволюции женских ролей в кино
Герань или пеларгония: кто окажется победителем в битве за ваше сердце
Кошки и окно: как они воспринимают мир и почему важно не мешать этому ритуалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.