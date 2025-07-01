Авиакомпании не пускают этот шведский деликатес на борт? Эксперты назвали самую вонючую еду

Сюрстрёмминг, часто называемый самой зловонной едой на планете, является традиционным блюдом северной Швеции, возникшим в 16 веке.
Он состоит из мелкой балтийской сельди, выдержанной в солевом растворе и оставленной для ферментации до консервирования.
В сельди содержится множество бактерий, способных выживать в соленой среде и предотвращать разложение рыбы.
Эксперты утверждают, что сюрстрёмминг пахнет еще хуже, чем исландский деликатес из ферментированной акулы "хакарл" или азиатский фрукт дуриан, чей запах сравнивают с ношеными носками.
В результате, ряд авиакомпаний, включая Air France, British Airways, Finnair и KLM, запретили перевозку этого шведского деликатеса.
Для приготовления сюрстрёмминга весной вылавливают мелкую балтийскую сельдь, солят и оставляют для "брожения", а затем помещают в жестяную банку, пишет dailymail.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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