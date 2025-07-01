Крутые люди меняют мир? Исследование раскрыло 5 поразительных личностных характеристик

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей провела серию экспериментов, охвативших около 6000 участников из разных уголков планеты, и обнаружила поразительную общность черт, присущих "крутым" личностям.

Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодежь

Выяснилось, что люди, соответствующие этому образу, повсеместно воспринимаются как обладающие идентичными характеристиками.

"Каждый стремится быть или хотя бы не казаться не крутым, а общество нуждается в крутых людях, поскольку они бросают вызов устоявшимся нормам, стимулируют перемены и обогащают культуру", — отмечает Тодд Пеццути, один из ведущих авторов исследования, профессор маркетинга.

Исследование включало серию экспериментов, проводившихся в период с 2018 по 2022 год в различных странах мира.

Участникам было предложено представить человека, которого они считают крутым, не крутым, хорошим или плохим. Затем они оценивали его личностные качества и ценности.

Анализ показал, что "хорошие" люди воспринимаются как более надежные, доброжелательные, покладистые, универсальные, добросовестные и спокойные. В то же время "крутые" люди, как правило, более экстравертны, гедонистичны, влиятельны, авантюрны, открыты и независимы.

"Чтобы кого-то признали крутым, он должен обладать определенной привлекательностью, что сближает его с "хорошими" людьми", — поясняет соавтор исследования Калеб Уоррен. — Однако крутым личностям часто присущи и другие качества, которые не всегда считаются морально "хорошими", такие как гедонизм и стремление к власти".

По мере распространения моды, музыки и киноиндустрии по всему миру, понятие "крутости" "кристаллизуется вокруг общих ценностей и качеств в глобальном масштабе" и становится "более привлекательным с коммерческой точки зрения", подчеркивают исследователи dailymail.

"Концепция крутости эволюционировала, но не утратила своей привлекательности", — утверждает доктор Пеццути. — Она стала более функциональной. Зародившись в небольших бунтарских субкультурах, крутость в современном обществе становится как никогда востребованной".

Уточнения

Гедони́зм (др.-греч. ἡδονή «наслаждение, удовольствие») — аксиологическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью (тогда как все остальные ценности являются инструментальными, то есть средствами достижения удовольствия).



