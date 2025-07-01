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Московские учёные совершили прорыв в IoT: миллиард устройств под управлением без централизации

1:26
Наука

Московские исследователи достигли значительного прогресса в сфере интернета вещей (IoT), создав систему, способную координировать работу миллиарда подключенных устройств, избегая при этом централизованного управления.

Симпозиум по инновациям
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям

Новаторская разработка, осуществленная специалистами РТУ МИРЭА, базируется на совершенно новой концепции обработки данных, радикально отличающейся от общепринятых централизованных моделей, пишет "Царьград".

В основе новой архитектуры лежит технология ориентированного ациклического графа, обеспечивающая прямое взаимодействие между устройствами, исключая необходимость передачи данных через центральный узел. Подобный подход не только обеспечивает исключительную масштабируемость системы, позволяя обслуживать миллиард и более устройств, но и существенно увеличивает её устойчивость к сбоям и уровень безопасности.

"Разработанный нами алгоритм работает по принципу паутины, где каждое устройство может напрямую обмениваться данными с другими, — поделился Игорь Котилевец из Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. — Это решает ключевую проблему современных IoT-систем — их зависимость от центральных узлов управления".

Данная технология уже готова к применению в системах управления беспилотным транспортом и сервисах "умных" городов.

Уточнения

Алгори́тм (лат. algorithmi — от имени среднеазиатского математика Аль-Хорезми) — совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения определённой задачи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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