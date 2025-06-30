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Космический зонд Психея вновь в строю: как инженеры спасли миссию века

2:51
Наука

Космический зонд "Психея" успешно возобновил работу своих двигателей после апрельского инцидента, когда засорение нарушило подачу топлива.

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Инженеры смогли перейти на резервную систему, и на прошлой неделе двигатели вернулись к полноценной работе. Аппарат пролетит возле Марса в мае 2026 года, а затем выйдет на орбиту вокруг уникального астероида Психея в августе 2029 года.

Неполадки с двигателями временно поставили под вопрос реализацию этих планов и всей миссии.

"Если бы наши усилия не увенчались успехом в течение нескольких недель, это вызвало бы серьезное беспокойство", — отметила Линда Элкинс-Тантон, ведущий исследователь миссии и планетолог из Университета штата Аризона.

Примерно 4,5 миллиарда лет назад наша Солнечная система представляла собой газопылевое облако, а не планеты, которые мы знаем сегодня. Ранее считалось, что планеты формировались медленно, на протяжении сотен миллионов лет, посредством постепенного объединения газа и пыли под действием гравитации.

Однако последние данные свидетельствуют о более быстром процессе, включающем высокоэнергетичные столкновения пыли, камней и скал, которые сталкивались и фрагментировались за короткий период. В результате этих столкновений металлы могли расплавиться, сформировав ядро (как у Земли), окруженное каменистой оболочкой. Однако ядро нашей планеты находится слишком глубоко, чтобы его можно было изучать напрямую с высокой точностью.

Астероид Психея, обращающийся вокруг Солнца между Марсом и Юпитером, возможно, имеет металлическое ядро. Радарные отражения указывают на это, по крайней мере частично, как утверждает Джим Белл, планетолог из Университета штата Аризона, отвечающий за многоспектральные камеры аппарата "Психея".

"Если бы астероид был покрыт камнем, мы бы не получили наблюдаемый сигнал", — поясняет он.

Этот сигнал говорит о наличии веществ, в основном состоящих из никеля и железа. Таким образом, пролет мимо астероида может впервые предоставить информацию о строении планетного ядра и ответить на вопросы о его формировании.

 Когда в 2029 году "Психея" встретится со своим тезкой-астероидом, приборы зонда смогут обнаружить обнаженный металл ядра, очищенный от породы в результате столкновений. Ориентация магнитных частиц в этом ядре, подобно стрелкам компаса, может свидетельствовать о наличии на астероиде магнитного динамо в прошлом, как и на Земле, пишет scientificamerican.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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