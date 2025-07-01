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Эти кольца не для Сатурна: что заметили в пыльных объятиях звёзд

2:24
Наука

Новые данные из радиообсерватории ALMA позволяют иначе взглянуть на ранние этапы формирования планет. Благодаря усовершенствованным методам анализа исследователи из Японии и Тайваня сумели повторно обработать архивные изображения и обнаружили удивительные структуры в протопланетных дисках вокруг звёзд на ранних стадиях эволюции.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Эти результаты показывают: зарождение планет начинается значительно раньше, чем предполагалось.

Когда снимки заговорили по-новому

Исследовательская группа под руководством Аюму Шоси из Университета Кюсю и Института астрономии и астрофизики ASIAA пересмотрела данные о 78 протопланетных дисках, расположенных в области звездообразования в созвездии Змееносца — всего в 460 световых годах от Земли.

Снимки были получены радиотелескопом ALMA, но теперь, после повторной обработки, их разрешение увеличилось в три раза. Это позволило заметить то, что ранее ускользало от внимания.

Когда появляются первые следы планет

На 27 дисках были обнаружены кольцевые и спиральные структуры — типичные признаки гравитационного влияния формирующихся планет. При этом 15 из них раньше не фиксировались вовсе.

Оказалось, что подобные структуры могут формироваться уже через несколько сотен тысяч лет после начала звездообразования — на очень ранних этапах эволюции звезды, когда вокруг неё всё ещё сохраняется плотный газопылевой кокон.

Проще говоря, планеты начинают «врастать» в космос ещё до того, как родившая их звезда полностью сформируется.

Почему это важно

Протопланетные диски — это газово-пылевые «колыбели», в которых звёзды и планеты рождаются почти одновременно. Но до сих пор было сложно понять, когда именно запускается механизм планетообразования.

Сложность в том, что такие объекты находятся далеко и изучать их можно только в исключительных случаях.

Результаты Шоси и его коллег существенно расширяют наше понимание ранних этапов формирования звёздных систем — таких как наша Солнечная. И главное: они дают ключ к поиску планет, потенциально пригодных для жизни.

Уточнения

Протоплане́тный диск или проплид — вращающийся околозвёздный диск плотного газа вокруг молодой, недавно сформированной звезды, протозвезды, звёзды типа T Тельца или звёзды Хербига (Ae/Be), из которого впоследствии образуются планеты. Протопланетный диск также может считаться аккреционным диском, поскольку составляющий его газообразный материал со внутреннего радиуса может падать на поверхность звезды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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