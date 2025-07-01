Эти существа летают рядом — и несут в себе опасность тише шёпота

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Китая обнаружили более 20 новых вирусов у летучих мышей, обитающих рядом с человеческими поселениями. Некоторые из них генетически близки к смертельно опасным вирусам Нипах и Хендра, вызывающим тяжёлые воспаления мозга и острые респираторные заболевания у человека.

Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вампир

Исследование опубликовано 24 июня в журнале PLOS Pathogens и поднимает тревожный вопрос: насколько безопасно соседство с дикой природой?

Почки — ключ к пониманию

В отличие от большинства предыдущих исследований, сосредоточенных на анализе фекалий, команда под руководством Юнь Фэна из Юньнаньского института по контролю и профилактике эндемических заболеваний взяла пробы почек у 142 летучих мышей 10 видов.

И это дало неожиданные результаты: было найдено 22 вируса, 20 из которых ранее науке не были известны. Кроме того, выявлены ранее неизвестные бактерии и даже новый протозойный паразит.

"Почки важны, потому что через них вирусы могут попадать в мочу, а именно моча становится одним из главных путей передачи патогенов человеку", — объясняет участвующий в исследовании вирусолог Эдвард Холмс из Университета Сиднея.

Фрукт, летучая мышь и человек

Холмс напомнил, что вспышка вируса Нипах началась с того, что летучие мыши мочились в сосуды для сбора сока финиковой пальмы. Затем сок попадал на столы людей — и вирус тоже.

Летучие мыши из этого исследования жили вблизи садов и деревень, что создаёт похожие риски заражения через фрукты или контакт с животными.

Не паниковать, но наблюдать

Несмотря на тревожное родство с хенипавирусами, новые вирусы пока не были обнаружены у человека.

"Пока нет ни одного случая заражения. Теоретически они могут быть опасны, но на практике — нет повода для беспокойства", — отметил Холмс.

Однако он подчёркивает важность мониторинга: не только у летучих мышей, но и у людей, живущих рядом с ними. Особенно в условиях, когда границы между дикой природой и человеком стираются всё быстрее.

"Пандемии начинаются именно там, где нарушается баланс между людьми и природой", — говорит он.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Летучих мышей долго рассматривали как подотряд, пока по кариологическим и молекулярно-генетическим данным не было показано, что эта группа парафилетична: представители надсемейства Rhinolophoidea более родственны крыланам, чем прочим летучим мышам.

