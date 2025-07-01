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Этот дым спасает жизни: неожиданный поворот в борьбе с лесными пожарами

2:51
Наука

На фоне растущей угрозы лесных пожаров в США, новое исследование из Стэнфорда даёт обнадёживающие результаты. Учёные доказали, что контролируемые поджоги — способ управлять огнём до того, как он выйдет из-под контроля.

Лесной пожар
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лесной пожар

Анализ спутниковых данных и показателей загрязнения показал: на участках, где проводились такие выжигания, пожары в будущем были на 16% менее интенсивными, а объёмы вредного дыма сокращались в среднем на 14%.

Меньше дыма, меньше вреда

"Контролируемые поджоги давно считаются перспективной стратегией, но теперь у нас есть прямые доказательства их эффективности. Это не универсальное решение, но оно даёт реальный эффект", — подчёркивает главный автор исследования Доэрра Макото Келп.

Самое интересное — дым от контролируемых выжиганий составляет всего 17% от того, что могли бы выделить стихийные пожары на тех же территориях.

В условиях, когда дым становится угрозой здоровью, а концентрация вредных частиц PM2.5 вызывает проблемы с дыханием и сердцем, это крайне важное открытие.

Факты и цифры

Если бы Калифорния достигла заявленной цели — проводить контролируемые выжигания на площади в 1 миллион акров ежегодно — за 5 лет это могло бы сократить выбросы вредных частиц на 655 000 тонн. Это больше половины того, что сгорело в катастрофических пожарах 2020 года.

Ограничения и тонкости

Однако стратегия работает не везде одинаково. Особенно сложно применять контролируемые выжигания на границе городской и дикой среды — так называемой WUI-зоне (wildland-urban interface).

Здесь из-за повышенного риска и близости домов эффективность снижается: пожары становятся слабее лишь на 8,5%, против 20% в лесах.

"Население всё чаще селится именно в WUI-зонах, и они более уязвимы к рискам, связанным с климатом. Понимание, как улучшить эффективность в этих районах — наша следующая задача", — подчеркивает профессор Ноа Диффенбо.

Данные, которые двигают политику

"Эмпирические доказательства важны, если мы хотим двигаться от теории к реальной политике", — подытоживает Келп.

Исследование стало частью программы NOAA, в которой вместе с ним работают климатолог Ноа Диффенбо и экономист Маршалл Бёрк.

Контролируемые выжигания могут стать не просто экологическим инструментом, но и частью системной стратегии, способной спасти здоровье тысяч людей и сохранить леса в условиях нарастающего климатического давления.

Уточнения

Лесно́й пожа́р — неконтролируемое горение растительности и стихийное распространение огня по площади леса. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные.  Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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