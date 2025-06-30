Робот-полицейский выйдет на улицы в США: вот что он будет контролировать

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В Дублине (штат Огайо, США) этим летом на улицы выйдет автономный робот-патрульный Dubbot.

Фото: commons.wikimedia.org by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Робот-доставщик

Он весит до 190 кг и может развивать скорость до 5 км/ч.

Робот оборудован камерами с углом обзора 360, LiDAR-датчиками, микрофонами, GPS, громкоговорителями и системой двусторонней связи.

Такой полицейский сможет работать до 12 часов подряд, после чего будет возвращаться на зарядку.

Dubbot сможет сам патрулировать улицы и анализировать технологию при помощи нейросетевых технологий. ИИ поможет ему видеть потенциальные угрозы.

Уточнения

Ду́блин (ирл. Baile Átha Cliath — Балэ-Аха-Клиэх [bˠalʲə aːha klʲiəh]; англ. Dublin [ˈdʌblɪn]) — город-графство в Ирландии, столица страны.

