Робот-полицейский выйдет на улицы в США: вот что он будет контролировать

В Дублине (штат Огайо, США) этим летом на улицы выйдет автономный робот-патрульный Dubbot.
Он весит до 190 кг и может развивать скорость до 5 км/ч.
Робот оборудован камерами с углом обзора 360, LiDAR-датчиками, микрофонами, GPS, громкоговорителями и системой двусторонней связи.
Такой полицейский сможет работать до 12 часов подряд, после чего будет возвращаться на зарядку.
Dubbot сможет сам патрулировать улицы и анализировать технологию при помощи нейросетевых технологий. ИИ поможет ему видеть потенциальные угрозы.
Ду́блин (ирл. Baile Átha Cliath — Балэ-Аха-Клиэх [bˠalʲə aːha klʲiəh]; англ. Dublin [ˈdʌblɪn]) — город-графство в Ирландии, столица страны.
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