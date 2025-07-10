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Мир, который будто специально прятали от людей: водопад открыл портал в исчезнувшую эпоху

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Наука

Тысячи туристов ежедневно восхищаются грандиозными потоками Игуасу — одного из красивейших водопадов планеты. Но мало кто знает, что эти живописные пейзажи скрывают тайну, способную переписать историю Америки. Археологи обнаружили, что задолго до появления первых европейских мореплавателей здесь процветала неизвестная цивилизация, возраст которой — более 6000 лет.

водопад
Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водопад

Случайность, изменившая историю

Исследовательская группа под руководством археолога и антрополога Эдуардо Аполинера из Университета Ла-Платы начала работу в Национальном парке Игуасу в 2019 году. Первоначально планировалось просто провести картографирование природных особенностей региона и изучить следы недавних исторических эпох.

Однако внимание ученых привлекли странные структуры вдоль русел рек и в лесных оврагах. При внимательном изучении стало понятно — перед ними остатки стоянок, кострищ и культурных слоёв, возраст которых намного превышал любые известные археологические памятники в этом регионе.

Доказательства жизни до Колумба

Первым серьёзным доказательством стали обугленные куски древесины, найденные глубоко в земле. Радиоуглеродный анализ показал, что часть находок относится к периоду примерно 500 лет назад — к тому времени, когда в эту часть Южной Америки прибыл испанский исследователь Альвар Нуньес Кабеса де Вака.

Но сенсация была впереди. В более глубоких слоях обнаружили следы, которым не менее 6000 лет. Это кардинально меняет представления об истории заселения лесов Мисьонес и окрестностей Игуасу.

"Нам посчастливилось найти остатки древних очагов, каменные орудия и органический материал. Всё это подтверждает, что люди жили здесь намного раньше, чем мы предполагали”, — сообщил Эдуардо Аполинер.

Как жили древние обитатели Игуасу

Исследование показало, что эти люди были охотниками и собирателями. Они изготавливали простые, но эффективные орудия труда — каменные ножи, скребки, топоры и наконечники стрел. Среди находок — обугленные кости животных, что свидетельствует о продвинутых навыках охоты и обработке пищи.

Местные реки использовались не только как источник воды, но и как своеобразные транспортные артерии — перемещаться по густым джунглям пешком было крайне сложно, а по воде — гораздо быстрее и безопаснее.

Кроме охоты, древние жители собирали съедобные растения, рыбу и, вероятно, сезонно мигрировали, следуя за природными циклами.

Пришедшие позже — народы гуарани

Следующий культурный слой связан с народами гуарани. Их присутствие датируется примерно 2000 лет назад. Это уже было сложное оседлое общество с развитым сельским хозяйством.

Гуарани выращивали маниок, кукурузу, батат и другие культуры, занимались рыболовством, охотой, а также изготовлением керамики и каменных орудий. Они строили деревни из деревянных домов с соломенными крышами, располагавшихся вдоль рек.

"Мы нашли фрагменты посуды, керамические украшения и остатки сложных хозяйственных построек. Это доказывает, что гуарани обладали высоким уровнем социальной организации”, — добавил Аполинер.

Почему это открытие так важно

До недавнего времени считалось, что регионы вокруг Игуасу начали активно заселяться людьми не ранее 1000-1500 лет назад. Но новое исследование доказывает: люди освоили эту территорию ещё за тысячи лет до появления первых крупных цивилизаций в Центральной и Южной Америке.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на миграционные маршруты древних народов континента. Более того, оно подтверждает, что джунгли Мисьонес были не пустыми, труднопроходимыми землями, а местом жизни и развития сложных человеческих сообществ задолго до Колумба.

Археологический потенциал Игуасу

Учёные считают, что это только начало. По словам команды, леса вокруг водопада Игуасу до сих пор остаются слабо исследованными с археологической точки зрения. Под слоями почвы, корнями деревьев и наносами рек могут скрываться ещё более древние свидетельства неизвестных цивилизаций.

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло. В отличие от речного порога, для водопада характерны резкий перепад абсолютной высоты речного дна и вертикальность падения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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