Датчики, которые не боятся холода: революция в мониторинге вечной мерзлоты

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания "РТ-Техприемка", входящая в структуру госкорпорации "Ростех", через свое научно-производственное предприятие "Эталон" представила инновационные датчики, предназначенные для мониторинга температурного режима грунтов в районах вечной мерзлоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Malupasic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вечная мерзлота летом

Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Новая разработка играет важную роль в обеспечении безопасности инфраструктуры, расположенной в северных регионах, в частности, позволяет минимизировать риски возникновения аварий на автомобильных и железных дорогах, а также на трубопроводных системах. Презентация продукта состоялась в Якутии в рамках VIII Всероссийского научного молодежного геокриологического форума.

Уникальность датчиков заключается в возможности одновременного измерения температуры в различных точках контролируемого объекта, где критически важно отслеживать состояние мёрзлых, промерзающих и оттаивающих почв. Датчики объединены гибким кабелем, который не теряет эластичности даже при экстремально низких температурах, обеспечивая работоспособность в диапазоне от -50 до +100 градусов Цельсия.

Благодаря цифровой технологии, датчики обеспечивают высокую точность измерений, что является залогом предотвращения аварийных ситуаций и поддержания стабильной работы объектов. Компания ежегодно поставляет более 2000 экземпляров такого специализированного оборудования в северные регионы Российской Федерации.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

