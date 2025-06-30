Датчики, которые не боятся холода: революция в мониторинге вечной мерзлоты

Компания "РТ-Техприемка", входящая в структуру госкорпорации "Ростех", через свое научно-производственное предприятие "Эталон" представила инновационные датчики, предназначенные для мониторинга температурного режима грунтов в районах вечной мерзлоты.
Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".
Новая разработка играет важную роль в обеспечении безопасности инфраструктуры, расположенной в северных регионах, в частности, позволяет минимизировать риски возникновения аварий на автомобильных и железных дорогах, а также на трубопроводных системах. Презентация продукта состоялась в Якутии в рамках VIII Всероссийского научного молодежного геокриологического форума.
Уникальность датчиков заключается в возможности одновременного измерения температуры в различных точках контролируемого объекта, где критически важно отслеживать состояние мёрзлых, промерзающих и оттаивающих почв. Датчики объединены гибким кабелем, который не теряет эластичности даже при экстремально низких температурах, обеспечивая работоспособность в диапазоне от -50 до +100 градусов Цельсия.
Благодаря цифровой технологии, датчики обеспечивают высокую точность измерений, что является залогом предотвращения аварийных ситуаций и поддержания стабильной работы объектов. Компания ежегодно поставляет более 2000 экземпляров такого специализированного оборудования в северные регионы Российской Федерации.
Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.
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