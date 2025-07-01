Учёные наткнулись на скрытый механизм — клетки используют его каждый день

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы редко задумываемся, как устроены клетки — а ведь именно там происходят процессы, от которых зависит наше здоровье. И вот теперь учёные сделали открытие, которое может повлиять на борьбу с десятками заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ молекула

Что за находка

Команда из Университета Виргинии обнаружила в клетках новый элемент — его назвали гемифусом (hemifusome). Это микроскопическая структура, которая отвечает за сортировку и доставку веществ внутри клетки — словно внутренний логистический центр или, как выразились исследователи, "дока для пузырьков с грузом".

Как это обнаружили

Всё стало возможным благодаря технологии криоэлектронной томографии. Учёные замораживали клетки и создавали их трёхмерные изображения в почти естественном состоянии. Такой метод позволил заметить детали, недоступные при обычной микроскопии.

Почему это важно

Гемифусом может стать ключом к пониманию и лечению болезней, связанных с нарушением внутриклеточного транспорта. Когда эта структура работает неправильно, сбои могут привести к таким серьёзным состояниям, как:

Болезнь Альцгеймера.

Болезнь Паркинсона.

Редкие генетические синдромы, например, Хермански-Пудляка (он влияет на зрение, свёртываемость крови и пигментацию кожи).

Шанс на новое поколение терапии

Учёные уверены: открытие гемифусома заполняет пробел в знаниях о работе клеток. Понимание его роли может помочь создать новые способы лечения, особенно там, где традиционная терапия бессильна.

"Найти новую органеллу — это крайне редкое и захватывающее событие. Теперь у нас есть совершенно новая область для изучения биологии клетки", — говорит один из авторов исследования, Сехам Эбрахим.

Материал был опубликован в журнале Nature Communications.

Уточнения

Органе́ллы ранее называвшиеся также органо́идами (от орган и др.-греч. εἶδος - "вид"), — постоянные компоненты клетки. Располагаются во внутренней части клетки — цитоплазме, в которой, наряду с органеллами, могут находиться различные включения.

