Гигант из Аргентины, который не гнётся и не сдаётся: древесина гуайакана удивила весь мир

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если мы скажем, что существует дерево, чья древесина не просто прочная, а самая устойчивая на планете? Это не фантастика. На севере Аргентины, в жарких просторах Чако, растёт настоящий великан — гуайакан. Он не только в родстве с нашим родным ипэ, но и обладает почти мистической выносливостью.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гуайакан

Близкий родственник знакомого дерева

Гуайакан — представитель рода Handroanthus, как и всеми любимый ипэ жёлтый. Но, в отличие от него, древесина гуайакана куда прочнее. Это делает его особенно ценным материалом для изготовления мебели, которая служит не десятилетиями, а веками.

В чём сила гуайакана

Главная "фишка" дерева — его сверхтяжёлая древесина, настолько плотная, что легко тонет в воде. Оттенки варьируются от насыщенно-коричневых до оливково-зелёных, а природный узор выглядит так, будто его нарисовал художник.

Гуайакан живёт долго, выдерживая засуху и бедные почвы. Именно поэтому он стал символом стойкости местной природы и культурной гордостью регионов, граничащих с бразильским Риу-Гранди-ду-Сул.

Уникальная прочность, признанная в мире

Специализированный портал Maderea поставил гуайакан в один ряд с сильнейшими породами древесины на планете. Вот некоторые из них:

Quebracho — легендарная южноамериканская древесина, почти не поддающаяся обработке.

Snakewood (древесина-змея) — экзотика из Южной Америки с изумительным рисунком.

с изумительным рисунком. Gidgee — австралийская древесина, почти чёрная, напоминающая эбен.

Acácia erioloba — из Африки , идеально подходит для использования на открытом воздухе.

, идеально подходит для использования на открытом воздухе. Pau-ferro — необыкновенно прочная порода с Карибских островов.

Granadillo negro, Katalox, Ibiocaí, Cebil — каждая из этих пород имеет уникальные свойства, но по плотности и выносливости с гуайаканом мало кто может сравниться.

Почему это дерево стоит запомнить

Гуайакан — не просто древесина. Это экосистемный гигант, обеспечивающий укрытие и жизнь множеству существ. Его история переплетается с историей людей, живущих бок о бок с ним на протяжении веков. И теперь вы знаете: самый прочный материал может расти на жаркой земле и быть близким родственником знакомого нам дерева.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

