Гигант из Аргентины, который не гнётся и не сдаётся: древесина гуайакана удивила весь мир

Что если мы скажем, что существует дерево, чья древесина не просто прочная, а самая устойчивая на планете? Это не фантастика. На севере Аргентины, в жарких просторах Чако, растёт настоящий великан — гуайакан. Он не только в родстве с нашим родным ипэ, но и обладает почти мистической выносливостью.
Гуайакан — представитель рода Handroanthus, как и всеми любимый ипэ жёлтый. Но, в отличие от него, древесина гуайакана куда прочнее. Это делает его особенно ценным материалом для изготовления мебели, которая служит не десятилетиями, а веками.
Главная "фишка" дерева — его сверхтяжёлая древесина, настолько плотная, что легко тонет в воде. Оттенки варьируются от насыщенно-коричневых до оливково-зелёных, а природный узор выглядит так, будто его нарисовал художник.
Гуайакан живёт долго, выдерживая засуху и бедные почвы. Именно поэтому он стал символом стойкости местной природы и культурной гордостью регионов, граничащих с бразильским Риу-Гранди-ду-Сул.
Специализированный портал Maderea поставил гуайакан в один ряд с сильнейшими породами древесины на планете. Вот некоторые из них:
Гуайакан — не просто древесина. Это экосистемный гигант, обеспечивающий укрытие и жизнь множеству существ. Его история переплетается с историей людей, живущих бок о бок с ним на протяжении веков. И теперь вы знаете: самый прочный материал может расти на жаркой земле и быть близким родственником знакомого нам дерева.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!