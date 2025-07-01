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Всё изменится: на Марсе обнаружили то, без чего нельзя будет выжить

2:35
Наука

Что если ключ к будущему присутствию человечества на Марсе лежит всего в нескольких десятках сантиметров под поверхностью? Новое открытие в регионе Amazonis Planitia может приблизить этот момент как никогда раньше.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Почему вода — вопрос выживания

На Марсе нельзя выжить без воды. Она нужна не только для питья, но и для получения кислорода, выращивания еды и даже создания топлива для обратного пути на Землю. Проблема в том, что везти воду с собой — невероятно дорого. Поэтому найти её на месте — жизненно важно.

Amazonis Planitia — идеальный кандидат

Район Amazonis Planitia привлёк внимание учёных благодаря уникальному сочетанию условий:

  • Глубина залегания льда — менее одного метра, что позволяет использовать простое оборудование.
  • Мягкий климат — меньше рисков при работе техники и пребывании людей.
  • Достаточно света — можно использовать солнечную энергию для работы баз.

Все эти факторы делают регион приоритетным для будущих миссий с экипажем.

Как учёные "видят" лёд под поверхностью

Обнаружение льда на Марсе — тонкая работа. Учёные используют:

  • Камеры высокой чёткости (например, HiRISE), чтобы выявить характерные признаки на поверхности: светлые края кратеров, трещины в форме полигонов и волнистости — всё это указывает на лёд.
  • Орбитальные радары, которые "заглядывают" под поверхность и оценивают толщину и протяжённость ледяных слоёв.
  • Спектрометры, определяющие химический состав.
  • Также выбираются области с небольшим уклоном и тенью, где лёд мог сохраниться миллионы лет.

Что дальше

Чтобы использовать марсианский лёд, сначала его нужно подтвердить. Планируются миссии с буровыми установками и анализаторами грунта, которые смогут:

  • Точно локализовать залежи.
  • Проверить качество и наличие загрязнений.
  • Протестировать технологии добычи и переработки на месте.

Что это значит для будущих миссий

Если лёд действительно окажется доступным, он станет основой для тактики ISRU — использования ресурсов на месте. Это изменит подход к марсианским миссиям:

  • Уменьшит зависимость от грузов с Земли.
  • Сократит затраты и риски.
  • Позволит дольше оставаться на Марсе.
  • Увеличит шансы найти следы жизни.

Это не просто научный прорыв — это реальный шаг к тому, чтобы Марс стал вторым домом для человечества.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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