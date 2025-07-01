Он должен был исчезнуть без следа, но природа его не скрыла: найден римский лагерь за границей империи

5:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, северные рубежи Римской империи давно изучены археологами вдоль и поперёк. Однако новое открытие перевернуло представления о том, как далеко римские легионы заходили за пределы официальных границ. В Нидерландах, далеко за линией лимеса, археологи обнаружили временный римский военный лагерь возрастом около 1800 лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Римская империя

Неожиданная находка в глубине Нидерландов

Удивительное открытие сделала команда учёных и студентов в районе Хог Бюрло, расположенном в природном заповеднике Велуве. По словам ведущего исследователя проекта Саскии Стивенс, до сих пор на территории Нидерландов было известно лишь три подобных временных лагеря. Четвёртый стал сенсацией.

"То, что лагерь расположен за границей Нижнегерманского лимеса, говорит о том, что римляне не воспринимали лимес как конец своей империи," — отмечает доцент древней истории и классической цивилизации из Утрехтского университета Саския Стивенс.

Как римский лагерь оказался за границей империи

Линия Нижнегерманского лимеса проходила вдоль реки Рейн и считалась официальной северной границей Римской империи. Новый лагерь находится примерно в 25 километрах к северу от неё. Это говорит о том, что римские войска активно действовали и за пределами своих официальных территорий, воспринимая приграничные земли скорее как зону влияния, чем как чужую территорию.

Лагерь в Хог Бюрло был временным — таким, какие римляне строили во время маршей или для краткосрочных операций. Подобные сооружения служили остановками на пути к другим укреплённым позициям или базам.

Технологии помогли увидеть прошлое

Необычно, что находка стала возможной благодаря компьютерному моделированию. Студент-археолог из Университета прикладных наук Саксион Йенс Гурее разработал специальную программу для прогнозирования вероятных мест расположения временных римских лагерей.

Программа анализировала данные о высоте местности, наличие дорог, водоёмов, а также искала характерную для римских фортов форму — прямоугольник с закруглёнными углами, напоминающий игральную карту.

"Мы реконструировали возможные маршруты римских армий по территории Велуве, учитывая, сколько километров они могли пройти за день," — рассказывает Саския Стивенс.

Что нашли археологи

В январе 2025 года команда выехала на место, чтобы проверить данные. Результаты превзошли ожидания: под слоем земли действительно скрывался лагерь.

Площадь форта составила около 3,6 гектара (9 акров). Он был ограждён глубоким рвом V-образной формы глубиной около 2 метров и валом шириной 3 метра. Были обнаружены остатки нескольких входов и ворот.

Правда, находок оказалось немного. Среди них — небольшой фрагмент римских доспехов и железный штырь от замка. Но это неудивительно: временные лагеря использовались всего несколько дней или недель, и солдаты старались путешествовать налегке.

По найденным артефактам и сопоставлению с другим лагерем, обнаруженным в 1922 году, археологи датировали этот лагерь II веком нашей эры.

Римляне за пределами Рейна: зачем

Зачем же римские легионы пересекали официальную границу? Исторические данные указывают, что земли к северу от лимеса, населённые племенами фризов и хамавов, не были враждебными.

Фризы, например, активно торговали с Римом и даже заключили с ним формальный договор, по которому платили налоги коровьими шкурами. Более того, из их среды набирались солдаты для вспомогательных частей римской армии, а некоторые даже входили в личную гвардию императора Нерона.

Таким образом, эти земли играли важную роль в экономике и логистике римского мира. Здесь закупались скот, шкуры, а, возможно, и рабы.

"Это открытие показывает, что римляне воспринимали эти территории как часть своей сферы влияния, а не как чужое пространство," — подчёркивает Саския Стивенс.

Как устроены римские временные лагеря

Форма лагеря типична для римских военных сооружений — прямоугольник с закруглёнными углами. Такая геометрия позволяла быстро строить и легко защищать объект. По периметру обычно выкапывался глубокий ров, из земли которого отсыпали вал, служивший основой для деревянного палисада.

Внутри лагеря размещались палатки, склады, стойла для лошадей и импровизированные мастерские. Всё планировалось так, чтобы в случае нападения лагерь мог выдержать осаду.

Взгляд в будущее археологии

Проект Constructing the Limes, который привёл к этому открытию, ставит своей целью полное картографирование приграничных римских сооружений на севере Европы. Использование технологий — лазерного сканирования (LiDAR), анализа высотных данных и ИИ — позволяет искать объекты даже под плотным лесным покровом или слоями земли.

Исследователи считают, что найденный лагерь — лишь начало. Вполне возможно, что в Велуве и других регионах скрываются десятки аналогичных временных фортов, которые ещё ждут своих открытий.

Уточнения

Импе́рия (от лат. imperium — власть) — один из исторических типов государства.

