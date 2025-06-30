Затяжные дожди и похолодание: "Корнелиус" насилует столичную погоду

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки циклона "Корнелиус", который в последние дни стал главной погодной темой для жителей Центральной России.

Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Капли дождя

Атмосферный вихрь, охвативший столичный регион, принёс с собой обильные дожди и резкое похолодание. На кадрах, полученных с метеорологических спутников "Электро-Л" и "Арктика-М", отчётливо видна плотная облачность, спирально закрученная в классическую форму циклона, движущегося в сторону юго-востока.

По данным "Известий" со слов ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве за неделю может выпасть до половины месячной нормы осадков. Виной тому — всё тот же "Корнелиус", который активизировался над европейской частью России и начал стремительное продвижение.

По расчётам метеорологов, всего за сутки циклон способен преодолеть расстояние свыше 1000 километров, оставляя за собой шлейф из дождевых фронтов и сниженного атмосферного давления.

Нынешняя погода в столице стала неожиданным "поворотом" после жаркого старта лета. Температура опустилась на несколько градусов ниже климатической нормы, а ливни и шквалистый ветер усложнили передвижение по городу. Водителям рекомендовано быть особенно внимательными, а пешеходам — не забывать о зонтах и непромокаемой одежде.

Снимки, предоставленные "Роскосмосом", дают визуальное подтверждение масштабности атмосферного явления. Аппараты "Электро-Л" и "Арктика-М" регулярно фиксируют погодные изменения с геостационарной и полярной орбит, позволяя не только отслеживать развитие циклонов, но и прогнозировать их траекторию.

Благодаря такой космической поддержке, метеорологи могут с высокой точностью прогнозировать интенсивность и продолжительность осадков, а также предупреждать население о возможных последствиях.

Хотя циклоны — обычное явление для умеренных широт, "Корнелиус" выделяется своей динамикой и насыщенностью влагой, что делает его особенно заметным. Если прогнозы оправдаются, в течение ближайших дней центр вихря будет перемещаться к Поволжью и Уралу, где тоже стоит ожидать сильных осадков и ветра.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» (сокращённое название — Госкорпора́ция «Роско́смос») — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос».

