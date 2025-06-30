Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли

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Астероид 2024 YR4, который стал объектом множества обсуждений в последние месяцы из-за возможного столкновения с Землей, неожиданно изменил свой путь. Космические эксперты сообщили, что теперь астероид может столкнуться не с нашей планетой, а с гораздо более заметным объектом — Луной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероид 2024 YR4

Изменение траектории астероида 2024 YR4

Ранее ученые сосредотачивались на возможной угрозе для Земли, особенно в свете прогнозируемого столкновения с нашей планетой в 2032 году. Однако последние наблюдения показали, что траектория астероида изменилась, и теперь его цель может быть направлена на Луну. Вероятность такого столкновения, по оценкам экспертов, увеличилась, а сам астероид стал еще более интересным объектом для изучения.

Характеристики астероида 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в 2024 году, и его размеры сразу привлекли внимание ученых: диаметр небесного тела оценивается в 53-67 метров. Это достаточно крупное тело, и его столкновение с Землей может быть аналогично тому, что произошло в Сибири в 1908 году, когда Тунгусский метеорит разрушил десятки квадратных километров леса. В случае с этим астероидом вероятность столкновения с Землей была первоначально оценена в 3,1% на 22 декабря 2032 года. Такой удар мог бы уничтожить целый город.

Однако, на основании новых наблюдений, вероятность столкновения с Землей была исключена. Теперь внимание ученых сосредоточено на Луне, как возможном объекте столкновения.

Когда астероид может достичь Луны

Недавние исследования, проведенные с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба в мае 2025 года, показали, что вероятность столкновения астероида с Луной в 2032 году возросла до 4,3%. Такой удар, хотя и создаст крупный кратер, не принесет катастрофических последствий. Однако это событие обещает стать астрономическим зрелищем и важным источником данных для ученых.

"Это столкновение станет уникальной возможностью изучить динамику взаимодействия небесных тел с поверхностью без атмосферы", — сказал Энди Ривкин, руководитель группы из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

По его словам, такие исследования помогут глубже понять, как происходят столкновения в космосе, и как это влияет на объекты без атмосферы, такие как Луна.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

