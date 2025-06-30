Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенсация из США: плавайте после еды — гастроэнтеролог раскрывает правду
Почему россияне массово интересуются Азией — ключевые причины
Выглядели здоровыми, а потом увяли: томаты погибают из-за одной ошибки в соседстве на грядке
Вернувшийся в Россию Данила Козловский зарабатывает миллионы, но отказывается от частных мероприятий — в чём причина?
Учёные нашли главный сбой в ДНК, из-за которого не наступает беременность
Пыль времени смыта: масло творит с волосами невозможное
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны

Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли

2:56
Наука

Астероид 2024 YR4, который стал объектом множества обсуждений в последние месяцы из-за возможного столкновения с Землей, неожиданно изменил свой путь. Космические эксперты сообщили, что теперь астероид может столкнуться не с нашей планетой, а с гораздо более заметным объектом — Луной.

Астероид 2024 YR4
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Астероид 2024 YR4

Изменение траектории астероида 2024 YR4

Ранее ученые сосредотачивались на возможной угрозе для Земли, особенно в свете прогнозируемого столкновения с нашей планетой в 2032 году. Однако последние наблюдения показали, что траектория астероида изменилась, и теперь его цель может быть направлена на Луну. Вероятность такого столкновения, по оценкам экспертов, увеличилась, а сам астероид стал еще более интересным объектом для изучения.

Характеристики астероида 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в 2024 году, и его размеры сразу привлекли внимание ученых: диаметр небесного тела оценивается в 53-67 метров. Это достаточно крупное тело, и его столкновение с Землей может быть аналогично тому, что произошло в Сибири в 1908 году, когда Тунгусский метеорит разрушил десятки квадратных километров леса. В случае с этим астероидом вероятность столкновения с Землей была первоначально оценена в 3,1% на 22 декабря 2032 года. Такой удар мог бы уничтожить целый город.

Однако, на основании новых наблюдений, вероятность столкновения с Землей была исключена. Теперь внимание ученых сосредоточено на Луне, как возможном объекте столкновения.

Когда астероид может достичь Луны

Недавние исследования, проведенные с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба в мае 2025 года, показали, что вероятность столкновения астероида с Луной в 2032 году возросла до 4,3%. Такой удар, хотя и создаст крупный кратер, не принесет катастрофических последствий. Однако это событие обещает стать астрономическим зрелищем и важным источником данных для ученых.

"Это столкновение станет уникальной возможностью изучить динамику взаимодействия небесных тел с поверхностью без атмосферы", — сказал Энди Ривкин, руководитель группы из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

По его словам, такие исследования помогут глубже понять, как происходят столкновения в космосе, и как это влияет на объекты без атмосферы, такие как Луна.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны
Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой
Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м
От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах
Поплавская раскрыла главную причину своей поддержки Симоньян — вот для чего она купила её новую книгу
Мульча против мокрого зла: невидимая защита кабачков от гнили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.