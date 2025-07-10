Они исчезают на глазах, но причина не так проста — Арктика посылает последнее предупреждение

Они весят больше легкового автомобиля, но боятся шума вертолёта. Их дом буквально тает у них под ластами. Моржи — одни из самых удивительных созданий Арктики, чья жизнь сегодня висит на волоске.
На всякий случай уточним: моржи действительно млекопитающие. Их латинское название — Odobenus rosmarus, а в старых источниках их можно встретить под именем "морзе".
Эти огромные животные обитают в холодных водах Арктики и делятся на два подвида — атлантический и тихоокеанский. Самые внушительные — самцы тихоокеанских моржей. Вес до 1700 килограммов и длина до 3,6 метра делают их настоящими гигантами среди ластоногих.
С первого взгляда морж узнаётся по двум вещам — длинным бивням и характерным усам. У обоих полов есть и то, и другое, но самцы заметно крупнее самок.
Кожа у моржей толстая — до 5 см, серого цвета, а редкие рыжеватые волоски придают им коричневатый оттенок. Такой внешний вид — не случайность, а идеальное приспособление к жизни в ледяных водах.
Главный деликатес для моржа — моллюски и мидии. Они буквально выискивают их на морском дне с помощью очень чувствительных усов. Иногда в рацион попадает рыба и даже молодые тюлени.
Моржи — социальные животные. Они образуют огромные лежбища, где могут собираться сотни, а порой и тысячи особей. Это помогает им защищаться от хищников и согреваться в суровых условиях Арктики.
Эти гиганты живут не в открытом океане, а у берегов, рядом с шельфовыми ледниками. Любимые места обитания — Шпицберген, Аляска, северные побережья России, Канады и Норвегии. Они часто выбираются на берег, чтобы отдохнуть, погреться на солнце или просто полежать на суше.
Сегодня моржи сталкиваются с серьёзной угрозой — таянием морского льда. Раньше они отдыхали на ледяных платформах в море, рядом с местами кормёжки. Теперь же вынуждены перебраться на берег. Это явление даже получило особое название — "лёжбища на суше".
Такое перемещение — огромный стресс для моржей. Плотное скопление животных увеличивает риск гибели. Любой громкий звук — например, пролетающий вертолёт — может спровоцировать паническое бегство. В результате десятки моржей гибнут, затоптанные своими сородичами.
Кроме того, лёд — не просто место отдыха. Он даёт возможность находиться рядом с богатым морским дном. На суше моржам приходится преодолевать гораздо большее расстояние до мест кормёжки, что для пожилых и молодых особей часто оказывается смертельно тяжёлым испытанием.
Для арктических народов моржи — источник еды, топлива и материалов. Их мясо, жир и бивни веками были основой жизни в суровых условиях Севера.
Однако сегодня между традиционными охотниками и защитниками природы нередко возникают споры. Одни настаивают на сохранении многовековых традиций, другие призывают ограничить охоту ради сохранения популяции.
Арктика меняется стремительно. Учёные уже называют происходящее шестым массовым вымиранием за всю историю Земли. И моржи — одна из тех жертв, чья судьба зависит не только от природы, но и от людей.
Когда тают льды, моржи вынуждены двигаться южнее, занимая новые береговые территории, где условия для жизни куда хуже. Доступ к пище снижается, риск гибели растёт, а популяции продолжают сокращаться.
Сегодня судьба моржей стала символом глобального кризиса. Если не удастся остановить разрушение климата, исчезнут не только эти удивительные создания, но и целые экосистемы Арктики.
Их борьба за выживание — это напоминание для всего человечества: каждая тонна выбросов, каждый срубленный лес и каждый недальновидный закон имеет последствия.
А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь — около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66° 33′ с. ш.), в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?