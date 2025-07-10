Они исчезают на глазах, но причина не так проста — Арктика посылает последнее предупреждение

Моржи вынуждены покидать лёд из-за глобального потепления

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Они весят больше легкового автомобиля, но боятся шума вертолёта. Их дом буквально тает у них под ластами. Моржи — одни из самых удивительных созданий Арктики, чья жизнь сегодня висит на волоске.

Фото: PublicDomainPictures.net by Jean Beaufort, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Морж

Да, морж — это млекопитающее

На всякий случай уточним: моржи действительно млекопитающие. Их латинское название — Odobenus rosmarus, а в старых источниках их можно встретить под именем "морзе".

Эти огромные животные обитают в холодных водах Арктики и делятся на два подвида — атлантический и тихоокеанский. Самые внушительные — самцы тихоокеанских моржей. Вес до 1700 килограммов и длина до 3,6 метра делают их настоящими гигантами среди ластоногих.

Как выглядят арктические гиганты

С первого взгляда морж узнаётся по двум вещам — длинным бивням и характерным усам. У обоих полов есть и то, и другое, но самцы заметно крупнее самок.

Кожа у моржей толстая — до 5 см, серого цвета, а редкие рыжеватые волоски придают им коричневатый оттенок. Такой внешний вид — не случайность, а идеальное приспособление к жизни в ледяных водах.

Что едят моржи

Главный деликатес для моржа — моллюски и мидии. Они буквально выискивают их на морском дне с помощью очень чувствительных усов. Иногда в рацион попадает рыба и даже молодые тюлени.

Жизнь в компании

Моржи — социальные животные. Они образуют огромные лежбища, где могут собираться сотни, а порой и тысячи особей. Это помогает им защищаться от хищников и согреваться в суровых условиях Арктики.

Где сегодня можно встретить моржей

Эти гиганты живут не в открытом океане, а у берегов, рядом с шельфовыми ледниками. Любимые места обитания — Шпицберген, Аляска, северные побережья России, Канады и Норвегии. Они часто выбираются на берег, чтобы отдохнуть, погреться на солнце или просто полежать на суше.

Почему лёд — не просто дом

Сегодня моржи сталкиваются с серьёзной угрозой — таянием морского льда. Раньше они отдыхали на ледяных платформах в море, рядом с местами кормёжки. Теперь же вынуждены перебраться на берег. Это явление даже получило особое название — "лёжбища на суше".

Такое перемещение — огромный стресс для моржей. Плотное скопление животных увеличивает риск гибели. Любой громкий звук — например, пролетающий вертолёт — может спровоцировать паническое бегство. В результате десятки моржей гибнут, затоптанные своими сородичами.

Кроме того, лёд — не просто место отдыха. Он даёт возможность находиться рядом с богатым морским дном. На суше моржам приходится преодолевать гораздо большее расстояние до мест кормёжки, что для пожилых и молодых особей часто оказывается смертельно тяжёлым испытанием.

Люди и моржи: сложные отношения

Для арктических народов моржи — источник еды, топлива и материалов. Их мясо, жир и бивни веками были основой жизни в суровых условиях Севера.

Однако сегодня между традиционными охотниками и защитниками природы нередко возникают споры. Одни настаивают на сохранении многовековых традиций, другие призывают ограничить охоту ради сохранения популяции.

Климатический кризис и шестое вымирание

Арктика меняется стремительно. Учёные уже называют происходящее шестым массовым вымиранием за всю историю Земли. И моржи — одна из тех жертв, чья судьба зависит не только от природы, но и от людей.

Когда тают льды, моржи вынуждены двигаться южнее, занимая новые береговые территории, где условия для жизни куда хуже. Доступ к пище снижается, риск гибели растёт, а популяции продолжают сокращаться.

Последний шанс для моржей — и для нас

Сегодня судьба моржей стала символом глобального кризиса. Если не удастся остановить разрушение климата, исчезнут не только эти удивительные создания, но и целые экосистемы Арктики.

Их борьба за выживание — это напоминание для всего человечества: каждая тонна выбросов, каждый срубленный лес и каждый недальновидный закон имеет последствия.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь — около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66° 33′ с. ш.), в этом случае её площадь составляет 21 млн км².

