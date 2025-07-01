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В траве на острове Мэн спрятан клад, который перепишет историю

Наука

Кто бы мог подумать, что под зелёной травой живописной земли, где сегодня проходят мотогонки, спит золото викингов? Именно там, на острове Мэн, охотник за сокровищами Рональд Клукас обнаружил фрагмент древнего золотого браслета. И сделал это не археолог с мировым именем, а участник Manx Dectorist Society с обычным металлоискателем.

Браслет
Фото: commons.wikimedia.org by Clio20, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Браслет

Удивительная находка — больше чем украшение

На глубине под землёй Клукас нашёл кусочек браслета, датируемый примерно 1000 годом. Длина фрагмента — 3,7 см, вес — 26,26 г. По подсчётам экспертов, изначальная длина могла достигать 7,7 см.

Это не просто украшение — его изготавливали из тончайших золотых нитей, плетение которых требовало высочайшего мастерства. Такие вещи могли принадлежать только людям с высоким статусом. Но и это ещё не всё.

Деньги, которые носят на запястье

На артефакте обнаружены отметины, характерные для "фракционной монеты". Викинги часто использовали драгоценности как форму расчёта: ломали их на части и обменивали на товары. Судя по следам, этот браслет тоже побывал в чьих-то руках как плата. За что именно — уже вряд ли узнаем.

Золото редкое, серебро обычное

Больше всего на острове находят серебряные артефакты, а вот золото встречается крайне редко. Именно это делает открытие Клукаса настолько ценным — не только по составу, но и по историческому контексту.

Остров, полный секретов

Мало кто знает, но викинги активно использовали остров Мэн как торговую точку между IX и XI веками. У них существовала двойная финансовая система: наряду с чеканными монетами использовались и слитки, и украшения. Новая находка идеально вписывается в эту картину, дополняя историческую мозаику.

Легенда металлоискателей

Рональду Клукасу в 2025 году исполнилось 50 лет с момента начала его "поисковой карьеры". Ранее он уже передавал музею Манкса серебряный и свинцовый слитки. Новый артефакт пополнит коллекцию Музея викингов острова Мэн.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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