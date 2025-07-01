Учёные нашли бактерии-паразиты с суперспособностью — и это не фантастика

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли представить, что одни бактерии живут… на других бактериях? Оказывается, да! И именно такие микроскопические паразиты недавно стали объектом удивительного исследования.

Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сальмонелла

Кто такие Patescibacteria

Эти крошечные бактерии — настоящая загадка. Они настолько малы и капризны, что их не удается вырастить в лаборатории. Зато учёные выяснили: Patescibacteria паразитируют на более крупных бактериях, обитая прямо на их поверхности.

"Поймать" их в природе сложно, но возможно. Исследователи нашли несколько штаммов в пробах слюны и зубного налета. Паразиты прочно закрепились на поверхности актинобактерий — именно на этих "хозяевах" они и выживают.

Миниатюрные, но хитрые

Patescibacteria устроены максимально просто. У них крошечные геномы и упрощенные клетки — классический путь паразита, который отказывается от всего лишнего и берет всё готовое у хозяина.

Генетический набор одного из изученных штаммов оказался совсем невелик — всего 295 жизненно важных генов. Многие важные функции эти бактерии утратили: они больше не умеют синтезировать нужные соединения самостоятельно. Но зато приобрели кое-что уникальное.

Уникальные способности микропаразитов

Чтобы цепляться за других бактерий, Patescibacteria обзавелись специальными белками и "крючками" на поверхности. А ещё они могут передвигаться — покинуть старого хозяина, найти нового и снова начать цикл паразитирования.

Самое впечатляющее — это их способность "ловить" чужую ДНК и использовать её себе во благо. Ученые воспользовались этим трюком, внедрив в бактерию ген с флуоресцентной меткой. Это позволило буквально подсветить её, чтобы изучить под микроскопом.

Что это даёт науке

Открытие может изменить подход к изучению некультивируемых микроорганизмов. Ведь если даже такие скрытные и миниатюрные существа можно изучить, значит, и другие "тёмные" участки микромира вполне доступны.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов.

