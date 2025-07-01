Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите получить мощный пампинг? Тренеры клянутся этой тренировкой 100 для растяжки мышц рукавов
Отпуск едва не закончился трагедией — россиянка потеряла сознание после бабл-ти в Египте
Ошибка садовода: 3 главных фактора, мешающие вашей розе благоухать
Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: что скрывается за возрождением легендарного дуэта
12 миллионов россиян отказались от кредитов — закон о самозапрете взорвал статистику
Тайны переговоров Макрона и Путина раскрыты — дело вовсе не в Украине
Не платят зарплату? Вот как вы можете защитить свои права
Отказ от бумаги: 10 причин, чтобы начать использовать многоразовые полотенца
Лето без тяжёлого макияжа: один лайфхак с хайлайтером, который изменит всё

Учёные нашли бактерии-паразиты с суперспособностью — и это не фантастика

2:12
Наука

Можно ли представить, что одни бактерии живут… на других бактериях? Оказывается, да! И именно такие микроскопические паразиты недавно стали объектом удивительного исследования.

Сальмонелла
Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сальмонелла

Кто такие Patescibacteria

Эти крошечные бактерии — настоящая загадка. Они настолько малы и капризны, что их не удается вырастить в лаборатории. Зато учёные выяснили: Patescibacteria паразитируют на более крупных бактериях, обитая прямо на их поверхности.

"Поймать" их в природе сложно, но возможно. Исследователи нашли несколько штаммов в пробах слюны и зубного налета. Паразиты прочно закрепились на поверхности актинобактерий — именно на этих "хозяевах" они и выживают.

Миниатюрные, но хитрые

Patescibacteria устроены максимально просто. У них крошечные геномы и упрощенные клетки — классический путь паразита, который отказывается от всего лишнего и берет всё готовое у хозяина.

Генетический набор одного из изученных штаммов оказался совсем невелик — всего 295 жизненно важных генов. Многие важные функции эти бактерии утратили: они больше не умеют синтезировать нужные соединения самостоятельно. Но зато приобрели кое-что уникальное.

Уникальные способности микропаразитов

Чтобы цепляться за других бактерий, Patescibacteria обзавелись специальными белками и "крючками" на поверхности. А ещё они могут передвигаться — покинуть старого хозяина, найти нового и снова начать цикл паразитирования.

Самое впечатляющее — это их способность "ловить" чужую ДНК и использовать её себе во благо. Ученые воспользовались этим трюком, внедрив в бактерию ген с флуоресцентной меткой. Это позволило буквально подсветить её, чтобы изучить под микроскопом.

Что это даёт науке

Открытие может изменить подход к изучению некультивируемых микроорганизмов. Ведь если даже такие скрытные и миниатюрные существа можно изучить, значит, и другие "тёмные" участки микромира вполне доступны.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду
Шоу-бизнес
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Последние материалы
Германия стреляет в себя: известно, что Мерц приготовил против России
Фитнес в офисе: реально ли оставаться в форме, не выходя из рабочего кресла
93% участников сталкиваются с food-контентом: влияние социальной сети на выбор блюд
Не дайте своему саженцу погибнуть: избегайте этих распространённых ошибок
Обычный фейерверк может довести птиц до гибели — вот что выяснили
Месяц отпуска за 5 лет работы — в Госдуме обсуждают долгожданную инициативу
Компании Германии сокращают штаты самыми высокими темпами со времени пандемии
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Съёмка медосвидетельствования на телефон: право водителя или нарушение
Древнее капище: мегалиты Марокко раскрыли тайну доисторических ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.