Обычный фейерверк может довести птиц до гибели — вот что выяснили

Для человека фейерверк — это праздник. Для птиц — стресс, хаос и паника. Исследование голландских ученых показало, что новогодние салюты вызывают у дикой природы мощный шок, последствия которого могут растягиваться на недели.
С помощью метеорадаров и данных о численности птиц, собранных волонтерами центра SOVON, специалисты Амстердамского университета выяснили: с наступлением полуночи в новогоднюю ночь в небо поднимаются сотни тысяч пернатых. Только в зонах действия двух радаров было зафиксировано почти 400 000 взлетевших птиц — это в 1000 раз больше, чем в обычные ночи.
"Птицы в панике тратят много энергии, а зимой её и так не хватает", — объясняет эколог Барт Хёкстра.
Особенно тяжело крупным видам: теряя ориентиры, они сталкиваются друг с другом. Гуси, например, после праздников тратят на поиск еды на 10% больше времени, чем обычно.
Реакция птиц тем сильнее, чем ближе они находятся к месту запуска фейерверков. Наиболее заметное снижение активности начинается только в радиусе пяти километров. Причем на открытых пространствах страдают больше, чем в лесах или на полуоткрытых участках, где обитают мелкие виды.
Хотя в Нидерландах живет всего 3,8% населения ЕС, страна потребляет 22% всех фейерверков Союза — исторические традиции сказываются. Именно оттуда, кстати, Пётр I привез эту забаву в Россию.
Чтобы уменьшить ущерб, ученые предлагают ограничить использование салютов городскими центрами и создавать зоны, свободные от фейерверков.
Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer - огонь и Werk - дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.