Обычный фейерверк может довести птиц до гибели — вот что выяснили

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Для человека фейерверк — это праздник. Для птиц — стресс, хаос и паника. Исследование голландских ученых показало, что новогодние салюты вызывают у дикой природы мощный шок, последствия которого могут растягиваться на недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Barera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салют

Птицы в небе — как на ладони

С помощью метеорадаров и данных о численности птиц, собранных волонтерами центра SOVON, специалисты Амстердамского университета выяснили: с наступлением полуночи в новогоднюю ночь в небо поднимаются сотни тысяч пернатых. Только в зонах действия двух радаров было зафиксировано почти 400 000 взлетевших птиц — это в 1000 раз больше, чем в обычные ночи.

Паника, голод и столкновения

"Птицы в панике тратят много энергии, а зимой её и так не хватает", — объясняет эколог Барт Хёкстра.

Особенно тяжело крупным видам: теряя ориентиры, они сталкиваются друг с другом. Гуси, например, после праздников тратят на поиск еды на 10% больше времени, чем обычно.

Зависимость от расстояния и среды

Реакция птиц тем сильнее, чем ближе они находятся к месту запуска фейерверков. Наиболее заметное снижение активности начинается только в радиусе пяти километров. Причем на открытых пространствах страдают больше, чем в лесах или на полуоткрытых участках, где обитают мелкие виды.

Голландская парадоксальность

Хотя в Нидерландах живет всего 3,8% населения ЕС, страна потребляет 22% всех фейерверков Союза — исторические традиции сказываются. Именно оттуда, кстати, Пётр I привез эту забаву в Россию.

Выход есть

Чтобы уменьшить ущерб, ученые предлагают ограничить использование салютов городскими центрами и создавать зоны, свободные от фейерверков.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer - огонь и Werk - дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.

