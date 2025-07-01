Обычный тест раскрыл тревожную правду о риске смерти

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли предсказать риск преждевременной смерти с помощью обычного теста на глюкозу? Оказывается, да. И дело не только в диабете.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Глюкозотолерантный тест — стандартная процедура, во время которой человеку дают раствор глюкозы, а затем берут кровь через час и два, чтобы отследить реакцию организма. Обычно его используют для диагностики преддиабета или диабета 2 типа. Но японские учёные нашли в нём нечто большее.

Что показало многолетнее исследование

Научная работа опиралась на данные жителей Охасамы (префектура Иватэ, Япония), которые с 1986 года регулярно проходили обследования. В выборку вошли 993 человека, в основном женщины, со средним возрастом 63 года. Все они сдавали глюкозотолерантный тест не менее четырёх раз в период с 1997 по 2013 год. За их состоянием наблюдали в среднем 14 лет.

Один час, который многое решает

Оказалось, что самый важный показатель — уровень глюкозы через час после приёма раствора. У тех, у кого он превышал 162 мг/дл, вероятность смерти от любых причин была значительно выше. Это оставалось правдой даже после учета других факторов риска: возраста, ожирения, курения.

Даже при "нормальном" сахаре риск может быть высоким

Чтобы исключить влияние уже выявленного диабета, исследователи выделили группу из 595 человек с нормальными результатами по критериям ВОЗ. И даже среди них выяснилось: если уровень глюкозы через час превышал 170 мг/дл, риск смерти увеличивался почти вдвое.

Через 20 лет:

Среди людей с показателем ниже 170 мг/дл продолжали жить около 80%,

В группе с превышением этого уровня — только 50%.

Причины смерти — не случайны

Чаще других умирали те, у кого была зафиксирована повышенная глюкоза после нагрузки. Основные причины — атеросклероз, сердечно-сосудистые болезни и рак.

Что это меняет

"Даже в пределах нормы можно выделить уровни глюкозы, которые связаны с более низкой вероятностью смерти", — поясняют исследователи.

Врачи советуют не просто контролировать диабет, а обращать внимание на резкие скачки сахара после еды. Этот контроль может стать ключом к долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

