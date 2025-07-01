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Красный шлам ожил: отходам алюминия нашли новое применение

2:03
Наука

Более 200 миллионов тонн токсичных отходов алюминиевого производства ежегодно накапливаются по всему миру. Красный шлам — побочный продукт при получении оксида алюминия — известен своей токсичностью: он содержит щёлочи, тяжёлые металлы и даже радиоактивные элементы. Большая часть этих отходов попросту складируется, создавая угрозу для экологии.

Алюминиевый завод
Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Алюминиевый завод

Но всё может измениться.

Неожиданное применение: электромобили и зелёная энергия

Международная команда учёных из России, Казахстана, Китая и Австралии разработала способ переработки красного шлама в полезные магнитные материалы. Причём такие, которые могут использоваться в производстве электромобилей и установок возобновляемой энергетики.

"Мы предложили метод карботермического восстановления, позволяющий превращать шлам в магнитомягкие сплавы на основе железа и кремния", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Эксперименты и результат

Исследователи проанализировали 10 различных смесей, используя два типа красного шлама. Итог оказался обнадёживающим: полученные материалы по составу близки к тем, что применяются в производстве трансформаторов, электродвигателей и других элементов электротехники.

"Мы добились сплавов, которые по химическому составу схожи с промышленными магнитомягкими материалами", — уточнил Юрий Конюхов, заведующий кафедрой обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья НИТУ МИСИС.

Кто стоит за разработкой

В проекте участвовали учёные НИТУ МИСИС, ИМЕТ РАН, НИУ МЭИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Пекинского университета науки и технологий, Университета Нового Южного Уэльса и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва. Международный подход, амбициозная цель — и реальные результаты.

Уточнения

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium), ранее также гли́ний (от рус. глина, устар.) - химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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