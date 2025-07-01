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Медицина, археология и атомы: неожиданный союз с большими планами

2:26
Наука

Что, если лекарства можно было бы разрабатывать быстрее и точнее, используя лишь крошечные пробы вещества? В Новосибирске начинается новая научная глава — и она может повлиять на всё: от медицины до изучения древности.

Пробирки
Фото: https://commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пробирки

Россия подключается к мировому опыту

Новосибирский государственный университет (НГУ) запускает в России первые фармакологические исследования с использованием ускорительной масс-спектрометрии (УМС). Этот метод позволяет буквально "вычленять" отдельные атомы из вещества и подсчитывать их изотопы. В мире таких установок всего около 30 — и одна из них уже работает в Новосибирске.

Что умеет УМС и зачем он нужен

Главная особенность ускорительной масс-спектрометрии — сверхвысокая чувствительность. Она позволяет:

  • Использовать минимальное количество пробы.
  • Анализировать образцы в любом агрегатном состоянии.
  • Точно измерять содержание радиоуглерода.

Это особенно важно при работе с биоматериалами, где традиционные методы оказываются недостаточно точными.

"Открывается новое направление исследований "Инновационные биоматериалы и методы их исследования”. Впервые в России с использованием УМС будут изучаться фармакокинетика пептидов, гемостатические композиты и структуры ископаемых тканей", — сообщили в НГУ.

Новые горизонты для медицины

Уже известно, что одним из первых проектов станет исследование трансдермальной доставки пептидов — органических веществ из аминокислот. Этот способ введения в организм пока слабо изучен из-за отсутствия точных методов контроля. УМС может решить эту проблему и дать ответы, которые раньше были недостижимы.

В дальнейшем учёные планируют:

  • Стандартизировать подходы к разработке новых лекарств.
  • Повысить точность прогнозов их эффективности.
  • Внедрить новые синтетические материалы для медицины.
  • Подключить к исследованиям фармкомпании и медцентры.

Археология остаётся в приоритете

При этом НГУ не прекращает работу по радиоуглеродному датированию. Исследования останутся востребованными у археологов, геологов, палеонтологов и почвоведов — потребность в точных данных по-прежнему высока.

Уточнения

Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον "лекарство" + λόγος "слово, учение") — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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