Медицина, археология и атомы: неожиданный союз с большими планами

Что, если лекарства можно было бы разрабатывать быстрее и точнее, используя лишь крошечные пробы вещества? В Новосибирске начинается новая научная глава — и она может повлиять на всё: от медицины до изучения древности.
Новосибирский государственный университет (НГУ) запускает в России первые фармакологические исследования с использованием ускорительной масс-спектрометрии (УМС). Этот метод позволяет буквально "вычленять" отдельные атомы из вещества и подсчитывать их изотопы. В мире таких установок всего около 30 — и одна из них уже работает в Новосибирске.
Главная особенность ускорительной масс-спектрометрии — сверхвысокая чувствительность. Она позволяет:
Это особенно важно при работе с биоматериалами, где традиционные методы оказываются недостаточно точными.
"Открывается новое направление исследований "Инновационные биоматериалы и методы их исследования”. Впервые в России с использованием УМС будут изучаться фармакокинетика пептидов, гемостатические композиты и структуры ископаемых тканей", — сообщили в НГУ.
Уже известно, что одним из первых проектов станет исследование трансдермальной доставки пептидов — органических веществ из аминокислот. Этот способ введения в организм пока слабо изучен из-за отсутствия точных методов контроля. УМС может решить эту проблему и дать ответы, которые раньше были недостижимы.
В дальнейшем учёные планируют:
При этом НГУ не прекращает работу по радиоуглеродному датированию. Исследования останутся востребованными у археологов, геологов, палеонтологов и почвоведов — потребность в точных данных по-прежнему высока.
Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον "лекарство" + λόγος "слово, учение") — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще.
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