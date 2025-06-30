Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой
Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться

Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни

2:14
Наука

Международной команде ученых удалось зафиксировать серию медленных землетрясений в японском разломе Нанкай.

разлом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
разлом

Установленные датчики показали, что в 2015 и 2020 годах волны деформации проходили по линии разлома на дне океана на протяжении нескольких недель. 

Эти медленные землетрясения, которые характеризуются слабой активностью и неощутимы на поверхности, помогают сбросить напряжение в потенциально опасных зонах, снижая вероятность возникновения цунами. Новые данные дают возможность лучше понимать процессы в земной коре и оценивать риск мощных землетрясений. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Для наблюдения за медленными землетрясениями ученые установили датчики в скважинах Японского моря в районе разлома Нанкай, который находится у южного побережья Японии. В 2015 году приборы зафиксировали медленное движение пород вдоль участка разлома, расположенного ближе к морскому дну, которое заняло несколько недель для прохождения 30 километров. Второе событие произошло в 2020 году на том же маршруте.

Интересно, что оба землетрясения произошли в области, где традиционно возникают цунами, и это может помочь сбросить напряжение и предотвратить более мощные катастрофы. Исследования также показали, что сдвиги отмечались в местах с высоким давлением флюидов, что подтверждает теорию о важности жидкостей, заполняющих трещины в горных породах, для медленных землетрясений.

Последнее сильное землетрясение в разломе Нанкай произошло в 1946 году и имело магнитуду 8 баллов, унесло много жизней и разрушило тысячи домов. Эксперты считают, что здесь может произойти новое крупное землетрясение, однако медленные толчки могут помочь высвободить часть накопленной энергии и снизить ущерб. В будущем исследователи планируют устанавливать датчики в других частях Тихоокеанского огненного кольца для лучшего понимания поведения разломов.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Зарубежный
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой
Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться
Дочь Глюкозы удивила всех выбором профессии: почему она мечтает стать патологоанатомом?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.