Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Международной команде ученых удалось зафиксировать серию медленных землетрясений в японском разломе Нанкай.

Фото: freepik.com is licensed under public domain разлом

Установленные датчики показали, что в 2015 и 2020 годах волны деформации проходили по линии разлома на дне океана на протяжении нескольких недель.

Эти медленные землетрясения, которые характеризуются слабой активностью и неощутимы на поверхности, помогают сбросить напряжение в потенциально опасных зонах, снижая вероятность возникновения цунами. Новые данные дают возможность лучше понимать процессы в земной коре и оценивать риск мощных землетрясений. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Для наблюдения за медленными землетрясениями ученые установили датчики в скважинах Японского моря в районе разлома Нанкай, который находится у южного побережья Японии. В 2015 году приборы зафиксировали медленное движение пород вдоль участка разлома, расположенного ближе к морскому дну, которое заняло несколько недель для прохождения 30 километров. Второе событие произошло в 2020 году на том же маршруте.

Интересно, что оба землетрясения произошли в области, где традиционно возникают цунами, и это может помочь сбросить напряжение и предотвратить более мощные катастрофы. Исследования также показали, что сдвиги отмечались в местах с высоким давлением флюидов, что подтверждает теорию о важности жидкостей, заполняющих трещины в горных породах, для медленных землетрясений.

Последнее сильное землетрясение в разломе Нанкай произошло в 1946 году и имело магнитуду 8 баллов, унесло много жизней и разрушило тысячи домов. Эксперты считают, что здесь может произойти новое крупное землетрясение, однако медленные толчки могут помочь высвободить часть накопленной энергии и снизить ущерб. В будущем исследователи планируют устанавливать датчики в других частях Тихоокеанского огненного кольца для лучшего понимания поведения разломов.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

