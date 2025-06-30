Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нидерландах, за северной границей древнеримской империи, были обнаружены остатки военного лагеря, благодаря компьютерной модели, которая помогла точно определить его местоположение.

Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Это довольно редкая находка, так как такой лагерь — всего лишь четвертый временный римский лагерь в стране, и он находится в месте под названием Хоог-Бюрло.

Саския Стивенс из Утрехтского университета, главный исследователь проекта "Constructioning the Limes", отметила, что нахождение лагеря за пределами нижнегерманского лимеса (границы империи) демонстрирует, что римляне не рассматривали лимес как конечную точку своей территории.

Скорее всего, этот форт был временным лагерем, который использовался войсками лишь несколько дней или недель, возможно, как остановка на пути к другому лагерю, находившемуся в дне пути.

Проект, проводимый Утрехтским университетом, направлен на изучение функционирования римской границы и выявление временных лагерей к северу от неё.

Исследователь Йенс Гуре разработал компьютерную программу, основанную на вероятностных моделях, которая использует данные с карт высот и лидара. Этот метод позволяет с помощью лазеров, установленныx на самолете, картировать ландшафт и предсказывать расположение временных римских лагерей в регионе Велюва, полном природных заповедников.

Уточнения

Лида́р (транслитерация LIDAR или LiDAR — англ. Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») — лазерный локатор, использующий технологию испускания лазером волн оптического диапазона с дальнейшей регистрацией лазерных импульсов, которые были рассеяны объектами: лазерную (или оптико-электронную) локацию.

