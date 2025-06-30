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Новый инструмент учёных: как коалы могут выжить благодаря генетике

1:18
Наука

Австралийские ученые разработали новый универсальный инструмент, который поможет изучать генетику коал и, возможно, спасет этот вид от вымирания.

ключ к клеточному разнообразию
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_rna.jpg by Computer RNA
ключ к клеточному разнообразию

Популяция коал сокращается из-за уничтожения лесов, заболеваний и частых столкновений с автомобилями. Это вызывает серьезные проблемы, так как коалы теперь обитают в изолированных группах, что ведет к близкородственному скрещиванию и ухудшению их здоровья. 

Новая методика, основанная на современных способах секвенирования ДНК, позволит создать общую базу данных для анализа генетической информации различных популяций коал. Это поможет специалистам по всей стране объединить усилия в борьбе за сохранение этих милых сумчатых медведей.

Учёные предупреждают, что если не предпринять срочные меры, то через 50 лет коалы могут остаться только в зоопарках. Новый подход позволит стандартизировать данные и восстановить генетическое разнообразие в ослабленных группах.

Главное преимущество этой методики — точная оценка генетического здоровья популяций. Это поможет биологам понимать, где генофонд беден, и вовремя подселять животных из других ареалов, предотвращая вырождение.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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