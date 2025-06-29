Загадки Меркурия: Земля хранит куски самой близкой к Солнцу планеты

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

На Земле могут быть найдены части Меркурия от метеоритов.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Ученые предполагают, что это открытие даст возможность изучить самую внутреннюю планету Солнечной системы. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Icarus.

Несмотря на то, что к Меркурию уже отправлены два космических аппарата — Mariner 10 и MESSENGER, однако ни один зонд не приземлялся на его поверхность, кроме контролируемого удара. Отправка миссии на Меркурий была бы сложной и дорогой: в среднем на это уходит семь лет.

Европейское космическое агентство (ЕКА) поясняет, что, хотя Меркурий ближе к Земле, до него гораздо труднее добраться, чем до Юпитера или Сатурна. Чтобы достичь карликовой планеты Плутон, потребуется меньше энергии, чем на путь к Меркурию. Это связано с необходимостью торможения перед планетой из-за гравитационного притяжения Солнца.

Чтобы осуществить торможение, нужны либо большие космические корабли с большим количеством топлива, либо использование гравитации других планет для замедления. Это делает путешествие долгим и трудоемким.

Также имеется проблема с экстремальным жаром на Меркурии, где температуры могут достигать значений, достаточных для плавления свинца. Поэтому было бы полезно, если бы куски Меркурия сами пришли к нам. Астероиды, падающие на Меркурий, могут выбрасывать обломки в космос, создавая новые астероиды.

Хотя Меркурий покрыт кратерами, образованными от метеоритов и комет, мы до сих пор не находили метеоритов, подтвержденных с этой планеты. Зонды, которые изучали состав поверхности, не находили соответствующих кандидатов. Это остается давней загадкой для ученых.

"Космическая миссия BepiColombo выйдет на орбиту вокруг Меркурия в 2026 году, что позволит провести более качественный анализ состава поверхности", — говорят ученые.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



